09.03.2022 | Penarol AC AM - Nacional FC A&M 26.01.2022 | Manaus FC AM - Nacional Fast Clube A&M 26.01.2022 | Sao Raimundo EC AM - Operario AM 26.01.2022 | Princesa Dos Solimoes AM - EC Iranduba Amazonia AM 26.01.2022 | Amazonas FC A&M - Manauara EC AM 27.01.2022 | Nacional FC A&M - JC Futbol Clube AM 27.01.2022 | Atletico Cliper Clube AM - Penarol AC AM 29.01.2022 | Manaus FC AM - Sao Raimundo EC AM 29.01.2022 | Manauara EC AM - Princesa Dos Solimoes AM 29.01.2022 | Operario AM - Amazonas FC A&M 30.01.2022 | EC Iranduba Amazonia AM - Nacional FC A&M 30.01.2022 | JC Futbol Clube AM - Atletico Cliper Clube AM 30.01.2022 | Nacional Fast Clube A&M - Penarol AC AM 02.02.2022 | Sao Raimundo EC AM - Nacional Fast Clube A&M 02.02.2022 | Penarol AC AM - JC Futbol Clube AM 02.02.2022 | Princesa Dos Solimoes AM - Operario AM 02.02.2022 | Amazonas FC A&M - Manaus FC AM 03.02.2022 | Nacional FC A&M - Manauara EC AM 03.02.2022 | Atletico Cliper Clube AM - EC Iranduba Amazonia AM 05.02.2022 | Sao Raimundo EC AM - Amazonas FC A&M 05.02.2022 | Nacional Fast Clube A&M - JC Futbol Clube AM 05.02.2022 | Manaus FC AM - Princesa Dos Solimoes AM 06.02.2022 | EC Iranduba Amazonia AM - Penarol AC AM 06.02.2022 | Manauara EC AM - Atletico Cliper Clube AM 06.02.2022 | Operario AM - Nacional FC A&M 09.02.2022 | Penarol AC AM - Manauara EC AM 09.02.2022 | Princesa Dos Solimoes AM - Sao Raimundo EC AM 09.02.2022 | Amazonas FC A&M - Nacional Fast Clube A&M 09.02.2022 | Atletico Cliper Clube AM - Operario AM 10.02.2022 | JC Futbol Clube AM - EC Iranduba Amazonia AM 10.02.2022 | Nacional FC A&M - Manaus FC AM 12.02.2022 | Amazonas FC A&M - Princesa Dos Solimoes AM 12.02.2022 | Operario AM - Penarol AC AM 13.02.2022 | Sao Raimundo EC AM - Nacional FC A&M 13.02.2022 | Nacional Fast Clube A&M - EC Iranduba Amazonia AM 13.02.2022 | Manaus FC AM - Atletico Cliper Clube AM 14.02.2022 | Manauara EC AM - JC Futbol Clube AM 16.02.2022 | Penarol AC AM - Manaus FC AM 16.02.2022 | Nacional FC A&M - Amazonas FC A&M 16.02.2022 | Princesa Dos Solimoes AM - Nacional Fast Clube A&M 16.02.2022 | Atletico Cliper Clube AM - Sao Raimundo EC AM 17.02.2022 | EC Iranduba Amazonia AM - Manauara EC AM 17.02.2022 | JC Futbol Clube AM - Operario AM 19.02.2022 | Sao Raimundo EC AM - Penarol AC AM 19.02.2022 | Princesa Dos Solimoes AM - Nacional FC A&M 19.02.2022 | Amazonas FC A&M - Atletico Cliper Clube AM 20.02.2022 | Nacional Fast Clube A&M - Manauara EC AM 20.02.2022 | Manaus FC AM - JC Futbol Clube AM 20.02.2022 | Operario AM - EC Iranduba Amazonia AM 26.02.2022 | Penarol AC AM - Amazonas FC A&M 26.02.2022 | Nacional FC A&M - Nacional Fast Clube A&M 26.02.2022 | Atletico Cliper Clube AM - Princesa Dos Solimoes AM 26.02.2022 | Manauara EC AM - Operario AM 27.02.2022 | EC Iranduba Amazonia AM - Manaus FC AM 27.02.2022 | JC Futbol Clube AM - Sao Raimundo EC AM 05.03.2022 | Sao Raimundo EC AM - EC Iranduba Amazonia AM 05.03.2022 | Nacional Fast Clube A&M - Operario AM 05.03.2022 | Princesa Dos Solimoes AM - Penarol AC AM 05.03.2022 | Manaus FC AM - Manauara EC AM 06.03.2022 | Nacional FC A&M - Atletico Cliper Clube AM 06.03.2022 | Amazonas FC A&M - JC Futbol Clube AM 09.03.2022 | EC Iranduba Amazonia AM - Amazonas FC A&M 09.03.2022 | Atletico Cliper Clube AM - Nacional Fast Clube A&M 09.03.2022 | JC Futbol Clube AM - Princesa Dos Solimoes AM 09.03.2022 | Manauara EC AM - Sao Raimundo EC AM 09.03.2022 | Operario AM - Manaus FC AM