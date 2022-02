20.02.2022 | Generation Foot - Tengueth 20.11.2021 | AS Pikine - Guediawaye FC 21.11.2021 | Generation Foot - ASC Jaraaf 21.11.2021 | ASC Linguere - Mbour Petite Cote 21.11.2021 | Diambars FC - Asec Ndiambour 21.11.2021 | AS Douanes Dakar - Tengueth 21.11.2021 | US Goree - Cneps 21.11.2021 | Casa Sport - Dakar Sacre Coeur 27.11.2021 | Dakar Sacre Coeur - AS Pikine 27.11.2021 | Tengueth - Diambars FC 27.11.2021 | ASC Jaraaf - ASC Linguere 27.11.2021 | Mbour Petite Cote - Casa Sport 28.11.2021 | Guediawaye FC - AS Douanes Dakar 28.11.2021 | Asec Ndiambour - US Goree 28.11.2021 | Cneps - Generation Foot 04.12.2021 | Diambars FC - Guediawaye FC 04.12.2021 | AS Douanes Dakar - Dakar Sacre Coeur 05.12.2021 | AS Pikine - Mbour Petite Cote 05.12.2021 | US Goree - Tengueth 11.12.2021 | Casa Sport - ASC Jaraaf 11.12.2021 | Diambars FC - Guediawaye FC 11.12.2021 | AS Douanes Dakar - Dakar Sacre Coeur 12.12.2021 | AS Pikine - Mbour Petite Cote 12.12.2021 | Cneps - Asec Ndiambour 12.12.2021 | ASC Linguere - Generation Foot 12.12.2021 | US Goree - Tengueth 18.12.2021 | Generation Foot - Casa Sport 18.12.2021 | ASC Jaraaf - AS Pikine 18.12.2021 | Dakar Sacre Coeur - Diambars FC 18.12.2021 | Tengueth - Asec Ndiambour 19.12.2021 | Mbour Petite Cote - AS Douanes Dakar 19.12.2021 | Guediawaye FC - US Goree 19.12.2021 | ASC Linguere - Cneps 22.12.2021 | AS Douanes Dakar - ASC Jaraaf 22.12.2021 | Casa Sport - ASC Linguere 22.12.2021 | Asec Ndiambour - Guediawaye FC 22.12.2021 | Diambars FC - Mbour Petite Cote 22.12.2021 | US Goree - Dakar Sacre Coeur 22.12.2021 | AS Pikine - Generation Foot 22.12.2021 | Cneps - Tengueth 26.12.2021 | Generation Foot - AS Douanes Dakar 26.12.2021 | ASC Linguere - AS Pikine 26.12.2021 | ASC Jaraaf - Diambars FC 26.12.2021 | Mbour Petite Cote - US Goree 26.12.2021 | Dakar Sacre Coeur - Asec Ndiambour 26.12.2021 | Guediawaye FC - Tengueth 26.12.2021 | Casa Sport - Cneps 02.01.2022 | US Goree - ASC Jaraaf 02.01.2022 | AS Douanes Dakar - ASC Linguere 02.01.2022 | AS Pikine - Casa Sport 02.01.2022 | Cneps - Guediawaye FC 02.01.2022 | Tengueth - Dakar Sacre Coeur 02.01.2022 | Diambars FC - Generation Foot 03.01.2022 | Asec Ndiambour - Mbour Petite Cote 07.01.2022 | Dakar Sacre Coeur - Guediawaye FC 08.01.2022 | Generation Foot - US Goree 08.01.2022 | Casa Sport - AS Douanes Dakar 08.01.2022 | ASC Linguere - Diambars FC 08.01.2022 | ASC Jaraaf - Asec Ndiambour 08.01.2022 | Mbour Petite Cote - Tengueth 08.01.2022 | AS Pikine - Cneps 12.02.2022 | AS Douanes Dakar - AS Pikine 12.02.2022 | Tengueth - ASC Jaraaf 12.02.2022 | Diambars FC - Casa Sport 13.02.2022 | US Goree - ASC Linguere 13.02.2022 | Guediawaye FC - Mbour Petite Cote 13.02.2022 | Cneps - Dakar Sacre Coeur 13.02.2022 | Asec Ndiambour - Generation Foot 19.02.2022 | ASC Jaraaf - Guediawaye FC 19.02.2022 | Casa Sport - US Goree 19.02.2022 | Mbour Petite Cote - Dakar Sacre Coeur 19.02.2022 | AS Douanes Dakar - Cneps 20.02.2022 | AS Pikine - Diambars FC 20.02.2022 | ASC Linguere - Asec Ndiambour