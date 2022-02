17.02.2022 | Borussia Dortmund - Glasgow Rangers 03.08.2021 | Neftchi Baku PFC - HJK Helsinki 05.08.2021 | Kairat Almaty - FC Alashkert Yerevan 05.08.2021 | FK Jablonec - Celtic Glasgow 05.08.2021 | Lincoln Red Imps - Slovan Bratislava 05.08.2021 | Omonia Nicosia - Flora Tallinn 05.08.2021 | Mura Murska Sabota - Vilnius FK Zalgiris 05.08.2021 | Galatasaray - St Johnstone FC 05.08.2021 | Rapid Wien - Anorthosis Famagusta 10.08.2021 | Flora Tallinn - Omonia Nicosia 10.08.2021 | Slovan Bratislava - Lincoln Red Imps 12.08.2021 | FC Alashkert Yerevan - Kairat Almaty 12.08.2021 | HJK Helsinki - Neftchi Baku PFC 12.08.2021 | Anorthosis Famagusta - Rapid Wien 12.08.2021 | Vilnius FK Zalgiris - Mura Murska Sabota 12.08.2021 | St Johnstone FC - Galatasaray 12.08.2021 | Celtic Glasgow - FK Jablonec 17.08.2021 | FK Crvena Zvezda Belgrade - FC CFR 1907 Cluj 18.08.2021 | Celtic Glasgow - AZ Alkmaar 19.08.2021 | Omonia Nicosia - Royal Antwerp FC 19.08.2021 | SK Slavia Prag - Legia Warszawa 19.08.2021 | Randers FC - Galatasaray 19.08.2021 | Mura Murska Sabota - Sturm Graz 19.08.2021 | Fenerbahçe - HJK Helsinki 19.08.2021 | Olympiacos Piraeus - Slovan Bratislava 19.08.2021 | Rapid Wien - FC Zorya Luhansk 19.08.2021 | Glasgow Rangers - FC Alashkert Yerevan 26.08.2021 | FC Alashkert Yerevan - Glasgow Rangers 26.08.2021 | HJK Helsinki - Fenerbahçe 26.08.2021 | FC Zorya Luhansk - Rapid Wien 26.08.2021 | Galatasaray - Randers FC 26.08.2021 | AZ Alkmaar - Celtic Glasgow 26.08.2021 | FC CFR 1907 Cluj - FK Crvena Zvezda Belgrade 26.08.2021 | Slovan Bratislava - Olympiacos Piraeus 26.08.2021 | Legia Warszawa - SK Slavia Prag 26.08.2021 | Sturm Graz - Mura Murska Sabota 26.08.2021 | Royal Antwerp FC - Omonia Nicosia 15.09.2021 | FK Spartak Moskova - Legia Warszawa 16.09.2021 | Real Betis Sevilla - Celtic Glasgow 16.09.2021 | Galatasaray - Lazio Rome 16.09.2021 | FK Lokomotiv Moskova - Marsilya 16.09.2021 | Bayer Leverkusen - Ferencvarosi Budapest 16.09.2021 | GNK Dinamo Zagreb - West Ham United FC 16.09.2021 | FC Midtjylland - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 16.09.2021 | Rapid Wien - KRC Genk 16.09.2021 | FK Crvena Zvezda Belgrade - SC Braga 16.09.2021 | Leicester City FC - SSC Napoli 16.09.2021 | Glasgow Rangers - Olympique Lyon 16.09.2021 | Monaco - Sturm Graz 16.09.2021 | Brondby IF - Sparta Prague 16.09.2021 | Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe 16.09.2021 | Olympiacos Piraeus - Royal Antwerp FC 16.09.2021 | PSV Eindhoven - Real Sociedad San Sebastian 30.09.2021 | SSC Napoli - FK Spartak Moskova 30.09.2021 | Sparta Prague - Glasgow Rangers 30.09.2021 | Royal Antwerp FC - Eintracht Frankfurt 30.09.2021 | Real Sociedad San Sebastian - Monaco 30.09.2021 | Legia Warszawa - Leicester City FC 30.09.2021 | Olympique Lyon - Brondby IF 30.09.2021 | Fenerbahçe - Olympiacos Piraeus 30.09.2021 | Sturm Graz - PSV Eindhoven 30.09.2021 | Lazio Rome - FK Lokomotiv Moskova 30.09.2021 | Ferencvarosi Budapest - Real Betis Sevilla 30.09.2021 | Celtic Glasgow - Bayer Leverkusen 30.09.2021 | KRC Genk - GNK Dinamo Zagreb 30.09.2021 | West Ham United FC - Rapid Wien 30.09.2021 | SC Braga - FC Midtjylland 30.09.2021 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FK Crvena Zvezda Belgrade 30.09.2021 | Marsilya - Galatasaray 19.10.2021 | Celtic Glasgow - Ferencvarosi Budapest 20.10.2021 | FK Spartak Moskova - Leicester City FC 21.10.2021 | Real Betis Sevilla - Bayer Leverkusen 21.10.2021 | Lazio Rome - Marsilya 21.10.2021 | Rapid Wien - GNK Dinamo Zagreb 21.10.2021 | FC Midtjylland - FK Crvena Zvezda Belgrade 21.10.2021 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - SC Braga 21.10.2021 | Fenerbahçe - Royal Antwerp FC 21.10.2021 | Sparta Prague - Olympique Lyon 21.10.2021 | PSV Eindhoven - Monaco 21.10.2021 | Glasgow Rangers - Brondby IF 21.10.2021 | SSC Napoli - Legia Warszawa 21.10.2021 | FK Lokomotiv Moskova - Galatasaray 21.10.2021 | Eintracht Frankfurt - Olympiacos Piraeus 21.10.2021 | West Ham United FC - KRC Genk 21.10.2021 | Sturm Graz - Real Sociedad San Sebastian 04.11.2021 | Galatasaray - FK Lokomotiv Moskova 04.11.2021 | Brondby IF - Glasgow Rangers 04.11.2021 | Legia Warszawa - SSC Napoli 04.11.2021 | Olympiacos Piraeus - Eintracht Frankfurt 04.11.2021 | Real Sociedad San Sebastian - Sturm Graz 04.11.2021 | Olympique Lyon - Sparta Prague 04.11.2021 | KRC Genk - West Ham United FC 04.11.2021 | Monaco - PSV Eindhoven 04.11.2021 | Leicester City FC - FK Spartak Moskova 04.11.2021 | Ferencvarosi Budapest - Celtic Glasgow 04.11.2021 | Marsilya - Lazio Rome 04.11.2021 | Bayer Leverkusen - Real Betis Sevilla 04.11.2021 | GNK Dinamo Zagreb - Rapid Wien 04.11.2021 | FK Crvena Zvezda Belgrade - FC Midtjylland 04.11.2021 | SC Braga - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 04.11.2021 | Royal Antwerp FC - Fenerbahçe 24.11.2021 | FK Spartak Moskova - SSC Napoli 25.11.2021 | Bayer Leverkusen - Celtic Glasgow 25.11.2021 | FK Lokomotiv Moskova - Lazio Rome 25.11.2021 | Galatasaray - Marsilya 25.11.2021 | Real Betis Sevilla - Ferencvarosi Budapest 25.11.2021 | Rapid Wien - West Ham United FC 25.11.2021 | FK Crvena Zvezda Belgrade - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 25.11.2021 | GNK Dinamo Zagreb - KRC Genk 25.11.2021 | FC Midtjylland - SC Braga 25.11.2021 | Brondby IF - Olympique Lyon 25.11.2021 | PSV Eindhoven - Sturm Graz 25.11.2021 | Glasgow Rangers - Sparta Prague 25.11.2021 | Leicester City FC - Legia Warszawa 25.11.2021 | Olympiacos Piraeus - Fenerbahçe 25.11.2021 | Eintracht Frankfurt - Royal Antwerp FC 25.11.2021 | Monaco - Real Sociedad San Sebastian 09.12.2021 | Legia Warszawa - FK Spartak Moskova 09.12.2021 | Olympique Lyon - Glasgow Rangers 09.12.2021 | Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt 09.12.2021 | Sturm Graz - Monaco 09.12.2021 | SSC Napoli - Leicester City FC 09.12.2021 | Sparta Prague - Brondby IF 09.12.2021 | Royal Antwerp FC - Olympiacos Piraeus 09.12.2021 | Real Sociedad San Sebastian - PSV Eindhoven 09.12.2021 | Marsilya - FK Lokomotiv Moskova 09.12.2021 | Celtic Glasgow - Real Betis Sevilla 09.12.2021 | Ferencvarosi Budapest - Bayer Leverkusen 09.12.2021 | West Ham United FC - GNK Dinamo Zagreb 09.12.2021 | KRC Genk - Rapid Wien 09.12.2021 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Midtjylland 09.12.2021 | SC Braga - FK Crvena Zvezda Belgrade 09.12.2021 | Lazio Rome - Galatasaray 17.02.2022 | Barcelona - SSC Napoli 17.02.2022 | FK Zenit St Petersburg - Real Betis Sevilla 17.02.2022 | FC Sheriff Tiraspol - SC Braga 17.02.2022 | FC Porto - Lazio Rome 17.02.2022 | Sevilla - GNK Dinamo Zagreb 17.02.2022 | Atalanta BC - Olympiacos Piraeus 17.02.2022 | RB Leipzig - Real Sociedad San Sebastian 24.02.2022 | Olympiacos Piraeus - Atalanta BC 24.02.2022 | GNK Dinamo Zagreb - Sevilla 24.02.2022 | Lazio Rome - FC Porto 24.02.2022 | Real Sociedad San Sebastian - RB Leipzig 24.02.2022 | Real Betis Sevilla - FK Zenit St Petersburg 24.02.2022 | Glasgow Rangers - Borussia Dortmund 24.02.2022 | SSC Napoli - Barcelona 24.02.2022 | SC Braga - FC Sheriff Tiraspol