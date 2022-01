09.01.2022 | Shandong Taishan FC - Shanghai Port FC 31.07.2021 | Qingdao Manatee - Shaanxi Warriors Beyond 31.07.2021 | Hunan Xiangtao - Sichuan Minzu 31.07.2021 | Kunming Zheng He Shipman FC - Dongguan United 31.07.2021 | Xian Wolves FC - Shanxi Longjin FC 31.07.2021 | Hebei Kungfu - Shaoxing Keqiao Yuejia FC 31.07.2021 | Yanbian Longding - Shanghai Jiading Huilong 01.08.2021 | Çin - Hebei Zhuoao 01.08.2021 | Hubei Istar FC - Dandong Tengyue 01.08.2021 | Inner Mongolia Caoshangfei FC - Guangxi Pingguo Haliao 01.08.2021 | Qingdao Youth Island - Quanzhou Yaxin 01.08.2021 | Yichun Grand Tiger - Wuxi Wuguo 01.08.2021 | Xiamen Egret Island - Qingdao Red Lions 03.08.2021 | Shaanxi Warriors Beyond - Kunming Zheng He Shipman FC 03.08.2021 | Hebei Kungfu - Xian Wolves FC 03.08.2021 | Sichuan Minzu - Shanghai Jiading Huilong 04.08.2021 | Çin - Wuxi Wuguo 04.08.2021 | Guangxi Pingguo Haliao - Dandong Tengyue 04.08.2021 | Qingdao Youth Island - Xiamen Egret Island 18.08.2021 | Zhejiang Professional - Beijing Institute Of Technology FC 19.08.2021 | Nantong Zhiyun FC - Heilongjiang Ice City FC 19.08.2021 | Suzhou Dongwu - Chengdu Rongcheng FC 19.08.2021 | Meizhou Hakka FC - Beijing Sport University FC 19.08.2021 | Jiangxi Beidamen FC - Wuhan Three Towns FC 20.08.2021 | Xinjiang Tianshan Leopard - Zibo Cuju FC 20.08.2021 | Shaanxi Chang An Athletic FC - Guizhou FC 20.08.2021 | Kunshan FC - Liaoning Shenyang Urban FC 20.08.2021 | Sichuan Jiuniu - Nanjing City 13.10.2021 | Shenzhen FC - Shaanxi Warriors Beyond 13.10.2021 | Tianjin Jinmen Tiger - Beijing Sport University FC 13.10.2021 | Guangzhou FC - Qingdao Youth Island 13.10.2021 | Chongqing Liangjiang - Wuhan Three Towns FC 13.10.2021 | Changchun Yatai - Zhejiang Professional 13.10.2021 | Shandong Taishan FC - Nantong Zhiyun FC 13.10.2021 | Shandong Taishan FC - Nantong Zhiyun FC 13.10.2021 | Dalian Professional FC - Çin 13.10.2021 | Meixian Qiuxiang - Henan Songshan Longmen FC 14.10.2021 | Cangzhou Mighty Lions - Zibo Cuju FC 14.10.2021 | Wuhan FC - Dandong Tengyue 14.10.2021 | Hebei FC - Shaanxi Chang An Athletic FC 14.10.2021 | Guangzhou City - Chengdu Rongcheng FC 14.10.2021 | Shanghai Shenhua - Sichuan Minzu 14.10.2021 | Beijing Guoan - Sichuan Jiuniu 14.10.2021 | Shanghai Port FC - Xian Wolves FC 14.10.2021 | Qingdao FC - Kunshan FC 18.10.2021 | Changchun Yatai - Shanghai Shenhua 18.10.2021 | Dalian Professional FC - Tianjin Jinmen Tiger 18.10.2021 | Shandong Taishan FC - Qingdao Youth Island 18.10.2021 | Henan Songshan Longmen FC - Chongqing Liangjiang 19.10.2021 | Cangzhou Mighty Lions - Shenzhen FC 19.10.2021 | Wuhan FC - Qingdao FC 19.10.2021 | Shaanxi Chang An Athletic FC - Shanghai Port FC 19.10.2021 | Chengdu Rongcheng FC - Sichuan Jiuniu 23.10.2021 | Shandong Taishan FC - Wuhan FC 23.10.2021 | Henan Songshan Longmen FC - Sichuan Jiuniu 24.10.2021 | Shanghai Shenhua - Shenzhen FC 24.10.2021 | Dalian Professional FC - Shanghai Port FC 28.10.2021 | Wuhan FC - Shandong Taishan FC 28.10.2021 | Sichuan Jiuniu - Henan Songshan Longmen FC 29.10.2021 | Shenzhen FC - Shanghai Shenhua 29.10.2021 | Shanghai Port FC - Dalian Professional FC 02.11.2021 | Shandong Taishan FC - Henan Songshan Longmen FC 03.11.2021 | Shanghai Shenhua - Shanghai Port FC 06.11.2021 | Henan Songshan Longmen FC - Shandong Taishan FC 07.11.2021 | Shanghai Port FC - Shanghai Shenhua