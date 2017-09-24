F.Bahçe, Beşiktaş’ı tuzağa düşürdü!

Kadıköy'deki kaos futbolundan (derbiden) 3 gol ve 5 kırmızı kart çıktı. Şenol Güneş tribüne gönderildi. Hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar uzun yıllar konuşulacak.

Palabıyık, Hasan Ali'nin Cenk'e yaptığı faulde kırmızı kartı ve penaltıyı es geçti.

Kaos futbolunu en iyi oynayan takım olan Fenerbahçe, yine kazanıp şampiyonluk yarışına ortak oldu. Fenerbahçe, bir anlamda Beşiktaş'ı kaos futbolu tuzağına düşürüp kazanmasını bildi.

FENERBAHÇE ile Beşiktaş arasında son yıllarda ortaya çıkan futbola ne yazık ki 'KAOS FUTBOLU' diyoruz. Yani gerginlik, kavga, havada uçuşan sarı ve kırmızı kartlar, kemik seslerinin geldiği tekmeli fauller... Gerginlik, sinir harbi...

Daha ilk yarıda 10'ar kişi kaldı iki takım.

Quaresma'nın Valbuena'ya yaptığı sert faule sarı değil direkt kırmızı çıkabilirdi.

Portekizli yıldızın, Mehmet Ekici'ye yaptığı hareket faul tamam da, sarı kart ağır bir karar oldu.

Cenk Tosun'un gole gittiği pozisyonda Neto son adam durumundaydı. Kırmızı kart da doğruydu. Ali Palabıyık'ın ilk yarıda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararı da doğruydu. Çünkü Medel, Janssen'in topa vurmasına engel olmaya çalışırken faul yapıyor.

Fenerbahçe golü bulduktan sonra Mehmet Ekici ile hızlı ve dikine hücumlar geliştirdi. Sarı-lacivertlilerin iki kenar beki Hasan Ali ve İsla hücumlara iyi destek verdi. Orta alandaki Ozan ile kenar uçlardaki Valbuena ve Giuliano da hücuma iyi destek verince bir anda Fenerbahçe ataklarında 6-7 sarı-lacivertli futbolcuyu Beşiktaş ceza sahasında gördük.

Fenerbahçe geçen sezonun aksine topla oynamayı daha çok seven bir takım görüntüsüne büründü.



Hasan Ali'nin pozisyonu?

Beşiktaş'ta ise sol kanat hiç çalışmadı.

İsla, Babel ve Caner'i iyi durdurdu. Sonuçta savunmada zaten sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Neto'yu kaybederken; Beşiktaş da en büyük hücum silahı Quaresma'sız kaldı.

Evet, sahada kaos futbolu denen bir oyun vardı belki ama iki takım da net pozisyonlar yakaladı. Heyecan olarak kalitesi yüksek bir derbiye sahne oldu Kadıköy...

Beşiktaş beraberlik golü için yüklenirken, Fenerbahçe kontratak futbolu anlayışına büründü. Tasilca'nın sakatlanıp çıkması siyah-beyazlılar adına ayrı bir talihsizlikti.

Kadıköy'de oynuyorsunuz ve önce Quaresma'yı sonra da Talisca'yı kaybediyorsunuz.

Dün Beşiktaş'ta en büyük eksiklik, final paslarının yerini bulmamasıydı. Bunda Aykut Kocaman'ın taktiklerinin rolü büyüktü.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın pas oyununu bozdu.

İkinci yarıda Cenk Tosun'un mükemmel kafa vuruşunu Kameni inanılmaz bir refleksle çıkardı. Bu kafa şutunu ne Volkan Demirel çıkarabilirdi ne de ligimizdeki başka bir kaleci...

Hasan Ali'nin ceza sahasında Cenk Tosun'un tendonuna bastığı harekete kırmızı kart ve penaltı kararı verilmeliydi.

Negredo'nun golünde ise ofsayt yoktu.

Ali Palabıyık, ikinci yarıda dağıldı.

76'da sahalarda ender görülebilecek bir pozisyon yaşandı. 'Bu da kaçar mı?' başlığı atılacak? Alper, ceza sahasındaki Ozan'a öyle bir orta yaptı ki, Fabri'yi geçen top, Ozan'ın önünde kaldı. Ozan, yaklaşık yarım metreden topu boş kale yerine direğe nişanladı.

Atiba'nın kırmızı kartı ve Fenerbahçe'nin kazandığı 2. penaltı golü, Ülker Stadı'ndaki coşkuyu zirveye çıkardı. Babel ile gelen gol, Beşiktaş'ı umutlandırdı ama kazanan Fenerbahçe oldu. İsmail Köybaşı'na çıkan kırmızı kart ve maç bittikten sonra Oğuzhan'a verilen kırmızı kart 'Al sana kaos futbolu' dedirtti!