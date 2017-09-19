İki iddiam daha var!

Beşiktaş, başdöndüren ve bitip tükenmek bilmeyen pas trafiği ile daha maçın başında Konyaspor'u geriye yasladı. Rakip hem yoruldu, hem de oyun disiplininden koptu. Set hücumlarını da çok iyi yaptı Kartal... Golde çok erken geldi zaten Beşiktaş adına. Caner Erkin'in (Alex'ten sonra ceza sahasına en etkili ortaları kesen oyuncu) raket gibi sol ayağı ile kestiği ortaya Cenk Tosun iyi yükselip, şık bir kafa vuruşu ile Serkan'ı avladı. Bu golden sonra Vodafone Park'taki tribün atmosferi görülmeye değerdi. Taraftarların tribün coşkusu, "anlatılmaz yaşanır' tadındaydı.

Beşiktaş, Konyaspor karşısında kanatları çok iyi kullandı.

Quaresma, sağ kanada adeta bir ray döşedi ve hızlı tren gibi gidip geldi. Portekizli top cambazının ikinci yarıda bir hareketi var ki; tam 3 Konyasporlu oyuncunun adeta içinden geçti. Soldan da Caner ve Babel'in etkili hücumları oldu. Tolgay aldığı her topta yana veya geriye oynamak yerine hep dikine futbolu düşündü.

Talisca da çok hareketliydi, sürekli kendine boş alanlar aradı durdu.

İlk yarıda gole giden Quaresma'yı Ferhat'ın düşürdüğü pozisyona kırmızı kart çıkabilirdi. Hakem Serkan Çınar, Ali Turan'ın kademeye girebileceğini düşünerek bu pozisyonda sarı kartını çıkardı.

İlk yarıda akıllarda kalan bir pozisyon daha vardı ki tam jeneriklikti. Talisca'nın köşeye giden röveşatasını kaleci Serkan çok iyi kurtardı.



QUARESMA RAKİBİN İÇİNDEN GEÇİYOR...

İkinci yarının başlarında Konyaspor, geriye yaslanma hastalığından vazgeçerek hücumu düşündü. Beşiktaşlı futbolcular da o anlarda topu rakibe bırakarak alan ve adam savunması yaptılar.

Alışılmış bir durum değildi bu, Beşiktaş için. Ama siyah-beyazlılar, ani kontrataklarla golle burun buruna geldiler.

Rakipten kapılan ilk toplar, Tolgay'a atıldı.

O da oyunu açıp Quaresma'yı veya Babel'i topla buluşturdu. Tam, Konyaspor savunmasında Ali Turan inanılmaz işler yapıyor demeye hazırlanırken; Quaresma'nın Messivarı golü geldi. Daha önceki birkaç pozisyonda topla hareketlendiği anlarda rakiplerinin adeta içinden geçiyor bu adam dediğimiz Portekizli futbol üstadı, dün öylesine bir gol attı ki... Gel de bu golün güzelliğini anlat şimdi... Kelimeler kifayetsiz kalıyor Quaresma'nın golünü anlatmaya... Muhteşem bir goldü.

Şenol Güneş, maçın son bölümünde alkışlatmak ve derbiye saklamak için Quaresma'yı oyundan aldı. Portekizli yıldıza tribünlerden yükselen alkış, desibel rekorunu zorlarken, kulaklar adeta sağır olma derecesine geliyordu!

Beşiktaş'ta başarı, güzel futbol ve şampiyonluklar geldikçe dev bir takım ortaya çıktı. Avrupa'nın Yeni Prensi Beşiktaş, dün gece Konyaspor'a futbol dersi verdi.

Şenol Güneş Bursaspor'u çalıştırırken, Mart aylarıydı. Ve ben A Spor'daki yayınımda "Şenol Güneş, gelecek sezon Beşiktaş'ı çalıştıracak" demiştim.

Bu iddiamı o anda Bursaspor'da teknik direktörlük yapan Şenol Güneş de A Spor'dan izlemişti. Ve eklemiştim.

Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli kadar İstanbul'un Üç Büyükler'inde görev yapmış olsaydı daha çok şampiyonluğu ve kupası olurdu Güneş'in..." Sonuç ortada!

Ve şimdi iki iddiada daha bulunuyorum:

"Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırdığı sürece, şampiyonluk kupasını kaldıran hep Beşiktaş olur... Galatasaray'dan sonra Avrupa'dan kupa getirecek bir takım varsa o da Beşiktaş'tır..."