VAYbuena!

Eskiden Dört Büyükler'in karşısına çıkan takımlar, adeta Çanakkale Geçilmez'i oynarlardı.

Varsa yoksa 1 puan için savaşırlardı sahada. Futbolun içine büyük paralar girince, galibiyet pastasına verilen primler artınca, kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Mütevazı kadrolara sahip takımlar, Dört Büyükler'e başkaldırıyor artık.

Sahada her türlü zorluğu çıkarıyor. Dün Alanyaspor'a bakıyorum da mutlak kazanması gereken Fenerbahçe'den bile daha fazla hücumu düşünüyor. Hatta oyunun savunma yönünü hiç oynamayan, oynayamayan, sadece golü ve kazanmayı düşünen bir rakip vardı Fenerbahçe'nin karşısında.