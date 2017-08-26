2000 RUHUNU YAKALAMIŞLAR!

Galatasaray'ın bu sezonki en büyük transferlerinden birisi Tolga Ciğerci oldu. Rakamlar, ortaya konan futbol ve goller bunun en büyük göstergesi... Geçen sezona çok iyi başlayan, ardından geçirdiği sakatlıktan sonra bir türlü toparlanamadığı için yerden yere vurulan Tolga Ciğerci bu sezon geride kalan 3 maçta pırıl pırıl parladı...

Riekerink'in ve ardından Tudor'un Tolga için yönetime sunduğu raporlarda şunların yazıldığı belirtiliyordu:

"Oyunun sadece savunma yönünü düşünüyor. Üçüncü bölgeye gitmeyi aklından geçirmiyor!" Demek ki Tudor, sezon öncesi Tolga üzerinde çok durmuş ve onun hücumsal etkinliğini keşfetmiş. Belki de Tolga bile bu kadar golcü özelliğinin olduğunu bilmiyordu.

Onu keşfeden Tudor oldu.

Sonrasında gol atmanın zevkine varan Tolga, rakip ceza sahasında gol koklamaya başladı.

Dün gece de Gomis'in indirdiği topa, usta bir forvet becerisi ile vurup topu ağlara gönderdi. 3'te 4 yaptı Tolga. Sadece gol atmakla kalmıyor, çok da iyi oynuyor ve her maç üzerine koyarak gidiyor.

Galatasaray, muhteşem taraftarının desteğini arkasına alarak başladığı maçta, geride kalan 2 maça göre rakip kalede daha az göründü ilk yarıda.

Bunda Samet Aybaba'nın rakip analizi ön plana çıkmıştı. Çünkü Aybaba'nın Sivasspor'u; Galatasaray'ın pas bağlantılarını bozup; Kone, Emre ve Leandrinho gibi çabuk adamları ile Galatasaray kalesinde tehlike yarattı. Golden önce Kone ile Serdar Aziz'in ikili mücadelesinde Ali Palabıyık faülü verdi.

Ama ya vermese ne olurdu! Serdar bu çalımı yemeyecek.



Gol canavarına dönüştü

Galatasaray golü bulduktan sonra bu sezon bizi alıştırdığı o tahrip gücü yüksek futbolunu oynamaya başladı. İkinci yarıda tempo çok daha yüksekti. 55'te Gomis'in kafa golünde santimlerle bir ofsayt vardı, yardımcı hakem iyi gördü.

Ancak Gomis'in bu pozisyondan sonraki sevinci yine muhteşemdi.

Belhanda'nın yakaladığı bir pozisyon var ki, üç Sivassporlu oyuncunun içinden jet gibi geçip, füze gibi vurdu; ağları bulsa, haftanın golü olurdu.

Kim derdi ki, maçın ikinci yarısında da Tolga Ciğerci bir gol daha atacak ve adeta bir gol canavarına dönüşecek.

Evet aynen öyle oldu dün gece.

Belhanda, soldan Linnes'i kaçırdı.

Linnes'te ceza sahası dışındaki Tolga'yı gördü. Attıkça kendisine olan güveni tavan olan Tolga Ciğerci, uzaktan şahane bir gol daha atarak, maçın kahramanı oldu. Helal olsun Tolga'ya!

Milyon euro'luk forvetlerin tel tel döküldüğü ligimizde golleri sıralıyor ve takımını sırtlıyor! Dün yaklaşık 50 bin Galatasaray taraftarı, oyundan çıkarken Tolga'yı ayakta alkışladı. Galatasaray, Gomis'in penaltı golü sonrasında taraftarı ile mutluluğun resmini çizdi.

2000 ruhunu sonunda yakaladı Galatasaray...

Takım inanmış, taraftar inanmış.

Emin adımlarla mutlu sona koşuyor Galatasaray...