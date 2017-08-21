Tek güç farkı Burak Yılmaz’dı!

Derbiye fırtına gibi başlayan taraf konuk Trabzonspor'du.

Hatta Burak Yılmaz'ın 5. dakikada attığı gole kadar Fenerbahçe, Trabzonspor ceza sahasına bile giremedi.

Kucka'nın savunma arkasına attığı akıl dolu pasa Burak Yılmaz öyle bir sihirli dokunuş yaptı ki, Volkan golü sadece seyretti. Bu golü Burak Yılmaz'dan başka hiçbir forvet de atamazdı.

Burak Yılmaz'ın golün hemen ardından sakatlanması ve 20'de yerine N'Doye bırakması, Fenerbahçe adına büyük şans oldu. Tabi ki Trabzonspor için de çok büyük bir şanssızlıktı.

Bordo-mavililer, derbide en büyük silahını daha 20. dakikada kaybetti.

Çünkü Trabzon'un golünden sonra tam Burak Yılmaz'lık bir oyun ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe, gol için yüklenirken, arkasında büyük boşluklar bırakıyordu. Ama Ersun Yanal, Rodellega dururken, N'Doye'u tercih etmesinin doğru olmadığını düşünüyorum.

N'Doye, savunmaya gelip kritik müdahalelerde bulundu evet ama Trabzonspor, 3. gölgede zayıf kaldı.

Fenerbahçe'nin Alper Potuk ile bulduğu gol, tam bir beceri ürünü idi.

Alper, Uğur ve Pereira'yı etkisiz hale getirdikten sonra neredeyse sıfırdan şutunu çıkardı; Onur çok rahat alabileceği bir topu ağlarında gördü.

İlk yarı düşük bir tempoda oynandı.

Ersun Yanal'ın maça Bero ile başlamasına da bir anlam veremedim. Elinde Bongonda gibi süratli bir oyuncun varken neden hep eski alışkanlıklar devam ediyor? Bero ve N'Doye ile oynayacaksan neden yeni transferler yaptırıyorsun diye sormak lazım hocaya!



?Soldado zenginlik kattı

Aykut Kocaman, ilk yarıda takımını adeta bir kişi eksik oynatan Van Persie'yi kenara alarak ikinci 45'e Giuliano ile başladı. İkinci yarının hemen başında N'Doye net bir pozisyon yakaladı ama vurmakta geç kaldı yine...

Ardından Olcay Şahan, adeta yaradana sığınıp öyle bir füze çıkardı ki Fenerbahçe kalesine... Volkan bu kurşun gibi şutu kapattığı köşeden yedi.

Trabzonspor öne geçtikten sonra Ersun hoca, orta sahaya direnç kazandırmak için Yusuf Yazıcı'yı kenara alarak, Onazi'yi sahaya sürdü. Bu değişiklik de yanlıştı. Yusuf çıktıktan sonra Fenerbahçe daha rahat gelmeye başladı bordo-mavililerin üzerine. Fenerbahçe'de de Neustadter'in yerine Soldado oyuna dahil olduktan sonra hücum zenginliği daha da arttı.



Yanal'ın tercihleri yanlıştı

Fenerbahçe'de yeni transferler Giuliano ve Soldado da oynadı dün. Ama sarı-lacivertliler, Valbuena üzerinden oynama alışkanlığına devam ettiler.

Valbuena çok topla oynuyor, bencil davrandığı anlarda kaptırdığı top, Fenerbahçe kalesinde tehlike yaşanmasına neden oluyor.

Kucka, ceza sahasında kafa ile topu uzaklaştırmak için pozisyon alıyor ama kafa ile vuramayınca top eline çarpıyor.

Ali Palabıyık da penaltı veriyor.

Skor 2-2 olduktan sonra moral bulan ve evinde oynamanın avantajını iyi kullanan taraf Fenerbahçe oldu.

Ersun Yanal'ın yanlış iki değişikliği yüzünden ve Burak Yılmaz'ın maçın hemen başında sakatlanıp çıkması nedeniyle kazanamadı dün Trabzonspor...

Fenerbahçe ise hala lige hazır değil.

Sarı-lacivertlilerin en büyük kazancı taraftarı oldu. Dün Ülker Stadı'nın tribünleri uzun bir aradan sonra doldu.

Trabzonspor, ligde tam 20 yıldır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyordu, yine başaramadı.

2-2'lik skor iki takıma da yaramadı.

Şampiyonluk yolunda 2'şer puan kaybettiler.