GOMİS’İN GOLLERİ FİZİK KURALLARINA AYKIRI...

Lige muhteşem bir başlangıç yapan Galatasaray, başkentte Osmanlıspor karşısında da ilk dakikadan itibaren sazı eline aldı.

Osmanlıspor, önce Galatasaray'ı durdurup, kontrataklarla rakip kalede etkili olmak gibi sığ bir futbol taktiğinin içine girince Cimbom'un işi daha da kolaylaştı. Bülent Uygun'a sormak lazım; Kayserispor maçında görmedin mi rakibini! Hiç dersine çalışmamış Osmanlıspor.

Galatasaray'da yeni transferlerin takıma katkısı çok büyük.

Hiç uyum sorunu yaşamadılar. Takır takır oynuyorlar. Çünkü çok kaliteli oyuncular... Zaten yeşil sahalarda top koşturuyorsanız ve kaliteli bir kumaşınız varsa 'uyum sorunu' vs. hikayedir.

Galatasaray'ın yeni transferleri (Maicon, Fernando, Mariano, Belhanda, Ndiaye ve Gomis) bunu Kayserispor maçından sonra dün gece de taraflı tarafsız herkese gösterdiler.

Eski bir Osmanlısporlu olan Ndiaye'yi ben izlerken yoruldum o yorulmadı.

Top kapıyor, pres yapıyor, faul alıyor, driplingleri ile rakibi yıkıp geçiyor Ndiaye...

Galatasaray'da kalite artınca duran toptan goller de gelmeye başladı. Dün kornerden çok güzel bir gol buldu Cimbom. Maicon'un rakibini etkisiz hale getirip köşeye gönderdiği kafa vuruşu A kalite idi.

Golden sonra çok rahatlayan Galatasaray, ilk yarıda adeta sahadan sildi rakibini.



Belhanda tam bir sihirbaz

Kayserispor maçında adeta rakip kaleye kurşun gibi şutlar çıkarıp goller atan Gomis, dün de fizik kurallarına aykırı bir gol attı. Rodrigues'ten aldığı pas sırasında önünde kaleci dahil 3 oyuncu vardı Gomis'in... Yani vuruş menzilinde 3 rakip oyuncu olmasına rağmen, ayağından öyle bir füze çıkardı ki, top rakip futbolcuların içinden geçip ağlara gitti adeta...

Sarı-kırmızılılar, sağ kanadı Rodrigues ve Mariano ile öyle etkili kullandılar ki; özellikle Rodrigues, Quaresma gibi ceza sahasına gollük ortalar yağdırdı. Yeni transferler, tüm takımın performansını yukarıya taşımış Galatasaray'da.

Linnes, Rodrigues ve Tolga, göz dolduran futbol oynamaya başladı.

Belhanda olağanüstü bir 10 numara.

Onun ayağındaki topu almak neredeyse imkansız. Belhanda, çalım atarken, dripling yaparken topu ayaklarına hapsediyor adeta.

İlk haftayı 75 pasla geçen Fernando, dün de defansın önünde hem bir dalgakıran, hem de pas trafiğinin başlangıç noktası gibiydi. Beşiktaş'ta yıllardır Atiba neyse, Galatasaray için Fernando da öyle yararlı bir oyuncu olarak tüm yaralara merhem olacak...

Osmanlıspor'da dün net bir forvet yoktu. Gol umudu Serdar Gürler orta saha geçmişi olan bir oyuncu. Serdar'ın ikinci yarıda etkili bir şutu vardı ama Muslera üzerine gelen topu iyi çıkardı.

Serdar'ın Galatasaray kalesindeki ikinci tehlikesi golle sonuçlandı.

En etkili silahları Umar Aminu'yu ise Linnes çok iyi marke etti. Galatasaray ilk 45'te 3 puanı cebine indirdi.

Tıpkı Kayserispor maçında olduğu gibi... Geçen yılki enerjisi düşük Aslan gitmiş, yerine bu sezon rakibi prese boğan, saldıran, ısıran bir Aslan gelmiş...

Geçen sezon o çok eleştirilen Tolga Ciğerci, Kayserispor'dan sonra Osmanlıspor'u da boş geçmeyerek ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu belgeledi.

Serdar Aziz'in skor 3-1 iken adeta rakibe ceza sahasındaki asisti affedilir gibi değil!

Bu pozisyonda Linnes'in hayati müdahalesinin ardından Regattin inanılmazı başararak golü kaçırdı.

Ligde 2'de 2 yapan Galatasaray, oynadığı müthiş futbolla şampiyonluk yarışındaki rakiplerine gözdağı verdi.