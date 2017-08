Çin seyahati ve Talisca...

Konyaspor üç önemli yıldızını (Vukovic, Douglas ve Bajic) kaybetmesine rağmen, Mustafa Reşit Akçay ile futbol mantalitesi olarak çağ atlamış adeta...

Aykut Kocaman dönemindeki rakibi geride kabul eden, oynamaktan çok oynatmamayı hedefleyen Konyaspor gitmiş; sürekli hücumu düşünen, rakibe korkusuzca saldıran bir takım çıkmış ortaya.

Fofana, Milosevic ve Traore üçlüsü Beşiktaş defansına çok zor anlar yaşattı.

Samsun'daki maçın ilk yarısında Beşiktaş'ın pas oyununu bozup, organize ataklar geliştiren takım Konyaspor'du.

Fofana, çok hızlı bir oyuncu ve Mustafa hoca, bu oyuncuyu rakipler için tam bir baş belası haline getirmiş. Konyaspor'un ilk yarıda bulduğu golde Fofana, yakışık 30 metre top sürdü; Beşiktaş orta alanı seyretti, savunma oyuncuları çaresiz kaldı, Traore'ye al da at dedi. Traore de muhteşem bir vuruşla Fabri'yi avladı.

Beşiktaş lige hazır bir görüntü vermedi.

Babel ve Cenk'in 2'şer şutu var rakip kaleye. Onun dışında Quaresma birşeyler yapmaya çalıştı, hepsi bu ilk 45'te... Tolgay ise siyah-beyazlıların sahadaki en vasat oyuncusuydu.



Konyaspor tarih yazdı

Beşiktaşlı futbolcular ilk yarıda sadece 2 faul yaparken; Konyaspor tam 13 faulle Kartal'ı durdurdu. Beşiktaş belki daha çok topla oynadı ama topu verimli kullanan taraf Konyaspor oldu. Mustafa Reşit Akçay maçtan önce yaptığı açıklamada 'Beşiktaş'ın pas oyununu bozarsak, etkili oluruz' demişti.

Dün finalin ilk bölümünde bunu başardı Konyaspor.

Beşiktaş'ın vasat futbolu ikinci yarıda da sürünce; Şenol Güneş hamle yapmak zorunda kaldı. Beck'in yerine Caner Erkin, Tolgay'ın yerine de Negredo oyuna dahil oldu.

Bu değişikliklerin ardından Beşiktaş rakip alanda daha baskılı bir futbol oynamaya başladı. Quaresma ve Caner, kenarlardan ceza sahasına orta yağdırdı ama beklenen gol bir türlü gelmedi. Siyah- beyazlılar'da orta alandaki Tolgay, Atiba, Oğuzhan üretken olamadı.

Böyle bir görüntü ortaya çıkınca da geçen yıl rakiplerine sahayı adeta dar eden Kartal, Samsun'da etkisiz bir görüntü sergilemekten öteye gidemedi.

Beşiktaş, oyunun son bölümünde tüm riskleri alıp gol ararken; Konyaspor etkili kontrataklar geliştirdi.



Pepe hata yaparsa...

Tam Beşiktaş için tehlike çanları çalarken;

Caner Erkin sahneye çıktı. Caner'in akıl dolu taçı ve Cenk Tosun'un bitirici vuruşu skora dengeyi getirdi. Her türlü hücum hamlesini yapmasına rağmen golü bir türlü bulamayan Beşiktaş, taç atışından golü attı.

Golü atan Cenk Tosun, maçın son anlarında Konyaspor'un gollük bir atağını da kesmeyi başardı.

Tam maç uzatmaya gidiyor derken, dünya yıldızı Pepe sahneye çıktı. Öyle acemice bir penaltı yaptırdı ki; Pepe kalitesindeki bir oyuncu nasıl bu kadar büyük bir hata yapar? Bu hata Beşiktaş'ın kupayı kaybetmesine neden oldu!

Atiker Konyaspor'u ayakta alkışlamak lazım. Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra Turkcell Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Bir sezonda iki kupa gitti Konya'ya.

Önce Aykut Kocaman'ı sonra da Mustafa Reşit Akçay'ı tebrik etmek gerek. Dün izlediğim Konyaspor ligde çok iş yapar. Beşiktaş'ı ise beğenmedim, sezona hazır değil. Bu takımı Çin seyahati mi bu kadar yordu? Yoksa kamp mı verimsiz geçti? Bütün bunların değerlendirmesini iyi yapmalı Beşiktaş!

Sadece yıldız transferleri ile iş bitmiyor!

Bak, Talisca'yı oynatamadın dün mesela!

Talisca olsaydı maç böyle mi biterdi!

Tribünlerdeki bir avuç holigan ise gecenin en çirkin görüntüsünü oluşturdu.

Bu çirkinliklere imza atanlara yazıklar olsun! Bu holiganlara en ağır cezaları vererek, futbol iklimimizden temizlememiz şart!