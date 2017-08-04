Forvetsiz ve lidersiz hayal kırıklığı olur!

Cebinde ilk maçta elde ettiği 2-1'lik skorun avantajı ile sahaya çıkan Fenerbahçe, Kadıköy'deki karşılaşmanın ilk yarısında belki pozisyon olarak bir zenginlik üretemedi. Ama doğru oyun ön plana çıktı sarı-lacivertliler adına.

İki yeni transferin ortak yapımı golü tribünleri coşturdu.

Geçen sezon Kadıköy'deki her maç kritiğinde 'Bu taraftar nerede? Neden maça gelmiyor?' klişesi, dün yerle bir oldu. Çünkü Ülker Stadı'nın tribünlerinin büyük bölümü doluydu.

Fenerbahçe iyi oynadıkça, süratli oynadıkça ve kazandıkça tribünler daha da dolacaktır. Çünkü Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si, 25 milyon sarı-lacivertli taraftarın bağrında batan heyecanın, bir güneş gibi yavaş yavaş yeniden doğmasını sağlayacak.

Fenerbahçe'nin üç kulvardaki zorlu yarışında en büyük transferi elbette ki taraftarı olacak.

Valbuena ve Dirar dışında Fenerbahçe'nin kadrosunda bir değişiklik, bir sihirli dokunuş yok. Ve daha da kötüsü, savunmanın lider oyuncusu Kjaer de gitti.

Aslında hücum bölgesinde güç kazanan Fenerbahçe, birinci bölgede güç kaybetti. Eğer sarı-lacivertliler, Sturm Graz gibi Fenerbahçe için kalibresi düşük bir takımla değil de daha dişine göre bir takımla oynamış olsaydı çok zorlanırdı.

Bu takımın özellikle forvet bölgesinde çok iyi bir golcüye ihtiyacı var.

Bu iş, ne Ahmethan ile ne de Van Persie ile olur. Fenerbahçe'ye tahrip gücü yüksek bir golcü şart. Eğer böyle bir forvet transferi gerçekleşmezse, üç kulvarda da hayal kırıklığı yaşanır.

Takımın kondisyonu yetersiz. 70'ten sonra oyundan düştü Fenerbahçe...

Unutmadan orta sahada da yaratıcı bir beyine ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.

Oyunu süratlendirecek, ataklara yön verecek bir oyuncu eksikliği dün de çok hissedildi. Lig başladı başlayacak ama 'Mayıs ayında bitecek' denen transferlerin yüzde 50'si bile bitmedi.

Bu kadro ile Aykut Kocaman'ın işi çok zor.



Bu ne hâl Hasan Ali!

Valbuena, ilk maçta olduğu gibi dün ilk yarıda muhteşemdi ama ikinci yarıda o da frene bastı; takımın etkisiz futboluna ayak uydurdu. Koch'un başını döndüren çalımı ve sonrasında yaptığı öyle bir orta var ki; asistin kralı resmen...

Topu Dirar'ın kafasına çarptırdı resmen Valbuena...

İlk maçın yıldızı Alper dün etkisiz kaldı. Zaten yıllardır futbol sahnesinde olan Alper'in üst üste 2-3 maç iyi oynadığını göremedik.

Hasan Ali ise özellikle ilk yarıda çok aksadı. Sturm Graz, bu kanattan ceza sahamıza etkili ortalar kesti.

Fenerbahçe, ikinci yarıya adeta 'turu geçtik, uyuyalım' düşüncesi ile çıkmıştı.

Tribünler de sahadaki vasat futbola ayak uydurmuş ve sessizliğe bürünmüştü.

İşte böylesine esnemelerin yaşandığı bir anda Sturm Graz güle oynaya beraberlik golünü buldu. Bütün savunma uyudu. İlk yarıda dökülen Hasan Ali, yenilen golde de Huspek'i durduramadı.

Fenerbahçe'nin iki kenar beki de dünkü performansları ile 'Eyvah' dedirtti. İlk 45'te iyi bir görüntü çizen Şener, ikinci yarıda hayal kırıklığı yarattı.

Oyunun son anlarında Skrtel'in kaçırdığı bir gol var ki... 'Bu da kaçar mı?' klibinde ilk sırada verilecek cinsten!

Deplasmanda daha iyi bir futbol oynayan Fenerbahçe, dünkü görüntüsü ile taraftarını ve Aykut Kocaman'ı tedirgin etti.

Bu takımın acilen en az 3 kaliteli transfere ihtiyacı var.

Fenerbahçe 1-1'lik skor ile Avrupa Ligi'nde Play-Off turuna adını yazdırdı.

Fenerbahçe lige hazır değil...

Fenerbahçe'nin acilen bir golcüye ve bir saha liderine ihtiyacı var.

Yoksa geçen sezonki gibi yine hayal kırıklıkları ile dolu bir sezon olur...