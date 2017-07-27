Yakışan tek isim ŞENOL GÜNEŞ

Ey insanoğlu; hırsın, aklının ve mantığının önüne geçerse sana felaketi getirir... Bu adeta bir tabiat kanunudur. Kim olursan ol bu geçerlidir. Fatih Terim'in yaşadığı da budur. Bir restorana çekilen duvar veya paravan... Bir telefon görüşmesi, bir rica... Derken bıçağın ağzı gibi incelen sabır ve sonrasını biliyorsunuz...

Oysa tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırdı. Sonuçta herkes ektiğini biçiyor bu dünyada. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Fatih Terim, bu ülkenin futbolda 'İmparatoru'dur.

Kim ne derse desin. Avrupa'dan kupa getirmiştir. 2000'li yıllara damgasını vurmuştur. Ama Türkiye Futbol Direktörlüğü'nü yaptığı dönem; onun en başarısız olduğu dönemdir. Hem saha içinde, hem de saha dışındaki krizleri yönetme konusunda sınıfta kalmıştır.

Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in daha fazla yıpranmasına seyirci kalmadı ve dün Terim dönemini bitirdi. Türk futbolu adına hayırlısı olsun. Geç kalınmış bir karardı ve sonunda bu karar alındı...



Kimse zarar görmemeli

Türkiye'de Milli Takım'ın başına yakışacak tek isim Şenol Güneş'tir. Efendi kişiliği ile olaylara filozof tadında yaklaşımı ile saha içindeki başarısı ile oynattığı baş döndürücü futbol ile oyuncularına bir baba gibi davranışı ile bu koltuğu sonuna kadar hak eden isimdir. Ama Şenol Güneş, Beşiktaş'ın teknik direktörüdür.

A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası yolunda 4 maçı kaldı. Şansımız sürüyor. Bu süreçte ne Şenol Güneş ne de Beşiktaş yıpranmamalı.

Kimse zarar görmemeli. Şenol hocaya şöyle bir teklif ile gidilmeli: 'Hocam, 2018 yolunda 4 kritik maçımız var. Milli Takım'ı bu maçlara sen hazırla. Beşiktaş'taki görevine de devam et." Diyelim ki; Şenol Güneş, bu maçlardan başarılı sonuçlar alıp, A Milli Takım'ı Dünya Kupası'na götürdü. O zaman işte Rusya'da A Milli Takımımız'ın başında Şenol Güneş olmalı...