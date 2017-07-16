O GECE BİZİM SİLAHIMIZ İMANIMIZDI!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir büyük kahramanlık hikayesinin, diriliş destanının hiç silinmeyecek ayak izleri vardı dün! Kanla, canla yazılan ayak izleriydi bu... Sanki som altındandı ve öpülesi ayak izleriydi bu...

Dün 80 milyon Türk halkı tek ses tek yürek oldu!

Milyonlar ellerindeki Türk Bayrakları ile meydanlara aktı.

Tüm Türkiye, kırmızı beyaz bir gül bahçesine, bir gelincik tarlasına dönüştü.

Tam bir yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, tarihin en büyük ihanetine "Dur" dedi. Cep telefonu ile TV'lere bağlanarak Türk halkına "Direnin!" çağrısı yaptı. Başkomutanımız, halkı sokaklara, meydanlara davet ederek "Siz dik durun yeter ki!

Biz ölümüne, ölümüne..." diyordu.

Ve Başkomutanımız'ın bu mesajından sonra ikinci bir Kurtuluş Savaşımız'ın destanı yazılıyordu.

O gece, hain darbecilerin korkutucu pususunu bile korkutan kahraman Türk milleti, ölümü de adeta öldürüyordu...

Kahraman Türk halkı; tank paletlerine, helitopter makinelilerine, füze ateşlerine, G 3 mermilerine göğsünü siper ederek; tam yarım asır boyunca örgütlenen vatan hainlerini 15 saatte bozguna uğrattı. O gece bizim silahımız imanımızdı! Bu iman dolu göğsün karşısında ne tank durabilirdi; ne de hainlerin füzeleri... Hiçbir silah da duramadı zaten!

Ardından sokaklardaki kan, yerini güneş gibi parlayan bayrak kırmızısına bıraktı!

15 Temmuz; büyük ihanetin şanlı bir halk zaferine dönüştüğü gündür...

15 Temmuz; her sayfası ve satırı som altından yazılan bir büyük yürek destanıdır.

15 Temmuz; Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milli iradenin tahakkuk ettiği bir kahramanlık destanının yazıldığı gündür...

15 Temmuz; Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz'dür...

Bugün 15 Temmuz; Türkiye'nin yeniden doğuşunun (diriliş destanının) birinci yıldönümüdür...

Ve Türk halkı, bayram ilan edilen bu günü, 80 milyon tek ses, tek yürek olarak şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla sabaha kadar kutladı.

80 milyon Türk halkı, dün bir kez daha tüm dünyaya şunu gösterdi:

Bu nöbet bitmezzzzz! Bu millet yenilmezzzz!

Bizler bu şanlı ülkenin, demokrasi nöbetçileriyiz.

Unutmadık!

Unutturmayacağız!

Haykırıyoruz ve diyoruz ki;

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet!" Ve söz veriyoruz şehidim: "Uğruna gözünü bile kırpmadan canını verdiğin bu güzel ülkemizin bir karış toprağını bile hainlere çiğnetmeyeceğiz!"