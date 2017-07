Osman Aşkın Bak ve salto vakti

Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile başlayan bu yeni dönem öncelikle Türk sporu için hayırlara vesile olsun. O’nu tanıyanlar çok iyi biliyoruzk i; Bak her işin üstesinden gelir.