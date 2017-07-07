Evlerinden çıkıyor ve şampiyon oluyorlar

Engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmalarına destek verilince, neler yapabileceklerini gözler önüne serildi. Son örneği de Avrupa Şampiyonu olan basketbolcular... Asıl amaç da başarmak istenince hiçbir şeyin engel olamayacağını anlatmak.