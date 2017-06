Türk spor teşkilatının yasa dışı bahisle imtihanı

İddaa ile birlikte yasadışı bahisle müthiş bir mücadeleye girişilmiş ve başarılı olunmuştu. Ancak çeteler ve rantçılar türedi. Yasa dışı bahisin Türkiye ekonomisine verdiği zarar bugünkü rakamlarla milyar dolarları aşmış durumda...