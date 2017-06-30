Türk spor teşkilatının yasa dışı bahisle imtihanı
İddaa ile birlikte yasadışı bahisle müthiş bir mücadeleye girişilmiş ve başarılı olunmuştu. Ancak çeteler ve rantçılar türedi. Yasa dışı bahisin Türkiye ekonomisine verdiği zarar bugünkü rakamlarla milyar dolarları aşmış durumda...
8 yıldır Türk sporunun olmazsa olmazı bir kuruluşumuz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı... 1949 yılında kurularak spor karşılaşmalarında her türlü şans oyunlarının oynatma yetkisi verilmiş bu teşkilatın yönetimi, en başından bu yana Türk Spor Teşkilatı'na ait.. Bugün de Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor Türk sporunun altın yumurtlayan tavuğu...
Spor Toto Teşkilatı uzun yıllar boyunca bugün artık bir nostalji olan '13 artı 1'i oynatmış buradan elde ettiği gelirle Türk sporuna katkı sunmaya çalışmış bir kuruluş...
Ancak zaman içerisinde Spor Toto'nun oynattığı bu oyun işlevini yitirmiş, gelişmelere ayak uyduramayan Spor Toto Teşkilatı da milyonlarca lira zarar ederek kapanmanın eşiğine gelmişti. 2003 yılına gelindiğinde dünyada yeni bir akım olarak ortaya çıkan ve bilgisayar üzerinden spor karşılaşmaları üzerine oynanan bahis oyunlarının ülkemizde yasal bir temeli yoktu. İnternette, yurt dışı bahis şirketleri üzerinden oynanan oyunlar ile milyarlarca liralık ülke kaynağı dışarıya akıyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda yepyeni bir düzenleme ile yeni trende uygun oyunları oynatma yetkisi Spor Toto'ya verilerek yurt dışına giden ve korkunç rakamlara tekabül eden paraların ülkede kalması ve sporumuza hizmet etmesi sağlandı.
Sporculara en büyük destek
İşte "İddaa" markasının doğuş hikayesi kısaca böyledir. "İddaa" sayesinde alınan dolaylı ve dolaysız vergileri bir kenara bırakacak olursak Türk sporu deyim yerinde ise "abad" olmuştur. Yapılan spor tesislerinin (Sinan Erdem Spor Salonu, Ankara Spor Salonu, illerimize yapılan stadyumlar vb.) dünya çapındaki spor organizasyonlarımızın (2010 Dünya Basketbol Şampiyonası, Universiade organizasyonları, Akdeniz Oyunları vb.) hepsinin temelinde Spor Toto ve dolayısı ile İddaa'nın harcı vardır. Başta Futbol Federasyonu ve kulüplerimiz olmak üzere bütün spor federasyonlarımızın en büyük destekçisi ve kasalarını doldurup yüzlerini güldüren, yine aynı kurumdur. Şampiyon sporcularımıza da yine en büyük destek sporumuzun bu en büyük kaynağından gelmektedir.
Hayr'dan şer doğuyor!
Yukarıdaki hikayeyi özetlemek gerekirse 2003 yılında verilen bir kararla "İddaa" organizasyonu kurularak yasadışı bahisle müthiş bir mücadeleye girişilmiş, bu konuda da büyük bir başarı elde edilerek çok büyük bir kaynak Türk sporunun hizmetine sunulmuştur.
Bugün geldiğimiz noktada ise hayr'dan şer doğmasına üzülerek şahit oluyoruz.
Yasa dışı bahislerin ocaklar söndürecek boyutlara ulaştığını, elim ve acıklı hikayeleri de beraberinde getirdiğini görmeye başladık. Devletin kontrolünde ve vergilendirilerek oynanan bu oyuna karşılık, her zaman bu işin de rantçıları ve çeteleri türeyecektir. Ancak devletin görevi her zaman bu çetelerle amansız mücadelesini sürdürmektir.
Mücadele gevşetildiği anda bugünkü manzaranın ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelir.
Kaç ocak söndürdüler
Anlatılanlar, korkunç kelimesiyle ifade edilebilecek niteliktedir. Emlakçı, çay ocağı, cep telefonu bayi, teknik servis gibi tabelalar asarak yasa dışı bahis oynatanların söndürdüğü ocakların yanında, Türkiye ekonomisine verdiği zarar bugünkü rakamlarla milyar dolarları aşmış durumda...
Yasa dışı şirketler hiçbir vergilendirme olmadığı için yüksek oranlarda kar payı vaadiyle kandırdıkları insanların paralarını, evlerini, arsalarını ellerinden almakta ve yuvaları dağıtmaktadır.
Maliye Bakanlığı ve Emniyet (MASAK) yasadışı bahsin önlenmesi için çok ciddi çalışma başlatmış; ancak bu çalışmada asıl ön saflarda yer alması gerekenlerin hiç sesi çıkmıyor. Başta Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığı olmak üzere yüz milyonlarca lira tutarında Spor Toto katkı payı alanların bu mücadeleye katkıları var mı? Yasa dışı bahisle mücadele, sadece kolluk kuvvetlerinin görevi değildir.
Yayın gelirlerinin ardından en büyük gelir kalemlerini oluşturan federasyonlarımızın ve kulüplerimizin bu mücadelede etkin rol alması gerekli...
Teşkilata da büyük iş düşüyor
Spor Toto'nun Türkiye'nin en etkin şirketleri arasında yer aldığı yıllarda yasadışı bahisle müthiş bir mücadelesi vardı. Oran, yüzde onlara kadar düşürülebilmişti. Şimdilerde ise spor oyunlarına oynanan bahis miktarlarının ancak yüzde 30 payını Spor Toto alabilmekte... Asıl görev Spor Toto teşkilatına düşmekte... Teşkilat, 2003 yılı öncesinde olduğu gibi batağa doğru gitmek istemiyorsa kendisine bir çeki düzen vermek zorunda...
Yasa dışı bahisle sadece emniyet tedbirleriyle değil farklı şekillerde de mücadele edilebilir. Bunu da Spor Toto kendini yenileyerek, çağa ayak uydurarak yapabilir. Abad ettiği sporun akıbeti daha fazla berbad olmadan yapmalıdır bunu...