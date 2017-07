Koşmak için doğan uçan Türk

‘Uçan Türk’ lakaplı Ramil Guliyev de ithal bir sporcumuz ama farkı Azerbaycan kökenli oluşu. Sol kol bileğinde “Koşmak için doğan” yazılı atletimizle Türk bayrağı kürsüde dalgalanacak biz de yeniden doğmuş olacağız.