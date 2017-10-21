Beşiktaş ve Fenerbahçe!

Avrupa'yı sallayan Beşiktaş, UEFA maçına yedek kadrosuyla çıkarak ligi hedef yaptığını ortaya koyan Başakşehir'le zorlu bir maç oynayacak. Bunu söylerken Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi anlamında kafasının rahatladığını da belirtmemiz gerekir. Kafası Avrupa'da olan Beşiktaş bundan önceki haftalarda hesabının dışında puanlar kaybetti.



Özellikle son yenilgi bana göre tamamen kafaların Monaco maçında olmasından dolayıydı. Artık öyle bir meşguliyet yok, Kartal'ın kafası çok rahat. Yerlisi, yabancısı tüm oyuncuları Başakşehir maçına tam motivasyonla çıkıp lige ağırlıklarını koyacaklardır. Siyah- beyazlı takımın tam motivasyonla oynadığı maçlarda neler yapabileceğini Avrupa'da gördük. Şenol hocanın rotasyon yapacağını düşünmüyorum. Çifte başarı 'çilek' olur Şenol Güneş de iyi biliyor ki Avrupa başarısını lig şampiyonluğu ile taçlandırmak işin 'çileği' olacaktır.O nedenle pazartesi, iyi top yapan, bol pozisyona giren, maçı isteyen ve sonuna kadar zorlayacak bir Beşiktaş izleriz. Beşiktaş iyi oynayarak bu maçı kazanacaktır.



Bu sözlerim de asla Başakşehir küçümsemek yok. Anlatmak istediğim özgüvenli bir Beşiktaş'ın Porto, Monaco ve Leipzig karşısındaki performansını artık ligde de göstereceğidir. Quaresma, Babel, Talisca, Pepe, Adriano başta; tüm yabancılar Avrupa performanslarını bana göre bu maçtan itibaren lige de yansıtacaklardır. Beşiktaş bana göre liderle arasındaki puan farkını her hafta biraz daha kapatır. Başakşehir iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Başakşehir, Porto ya da Monaco'dan daha iyi bir takım değil bunun da altını çizmek de fayda var. Gelelim derbiye... G.Saray iyi bir takım ama şu ana kadar güçlerini gerçekten test edebileceğimiz maçlar oynamadılar.



İlk kez çok ciddi bir sınava çıkıyorlar. G.Saray'da bu derbinin havasını bilmeyen sekiz futbolcu var ve bu büyük bir dezavantaj. Ozan Tufan form tuttu, Isla ve diğer kanat da uyumlu bir görüntü veriyor. Savunmada Neto çok iyi, önde Guiliano da kendine gelmeye başladı. Valbuena zaten malum. Bu şartlarda derbiyi F.Bahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. İstanbul'da iki derbi oynanacak bana göre; Beşiktaş ve F.Bahçe haftayı karlı kapatır.





Özgüveni yerinde Beşiktaş, Başakşehir engelini kayıpsız geçecektir. Yarınki derbiyi ise Fenerbahçe kazanır.