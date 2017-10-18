Öpüldünüz

Beşiktaş tarih yazdı... Allah'a şükürler olsun bugünleri de gördük; bir takımımız Şampiyonlar Ligi'nde yani devler arenasında, yani dünyanın en önemli kulüp organizasyonunda üçte üç yaptı.

Dile kolay... Avrupa'da her zaman adından söz ettiren Porto, geçen sezon Bundesliga'yı sallayan Leipzig ve geçen sezon bu turnuvada yarı final gören Monaco gibi devler arasında Kara Kartal hem kendi tarihine, hem de Türk futbol tarihine altın harflerle yazılacak bir başarıya imza attı.

Porto'yu Porto'da devirdi Kartal, Leipzig'i İstanbul'da, Monaco'yu Monaco'da...

Korkulu rüya gördük

Dün gece heyecandan hop oturup hop kalktık II. Louis Stadı'nda, gerçekten yüreğimiz ağzımızda izledik maçı...

Fırtına gibi başladık, Babel'le golü de bulduk ama yardımcının yanlış bayrağına kurban gitti o gol.

Sonra Falcao atınca korkulu rüya görmeye başladık ama Beşiktaş iyi oynuyordu. Talisca çıktı sahneye, maçtaki en önemli işlerini birkaç saniyeye sığdırdı, harika çalımlar, Quaresma'ya nefis bir pas, usta işi orta ve Cenk Tosun'dan muhteşem bir kafa. Maçı yakalamıştık...

Beşiktaş gerçekten iyi oynadı... Adriano muhteşemdi, Fabricio da öyle. Cenk Tosun'a söyleyecek söz yok, Atiba, Tolgay ve tabii ki Pepe...

Büyük usta Pepe klasını maç boyu konuşturdu. Caner, Atiba, sonradan girenler Oğuzhan ve Medel de harikaydılar.

Ne kadar da özlemişiz

Muhteşemsin Beşiktaş, gerçekten muhteşem.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktık, üç maçta üç galibiyetle 9 puan yaparak Devler Arenası'nda "Biz de varız" dedik. Ne kadar özlemişiz böyle bir zaferi. Yıllar önce Galatasaray bu statta Süper Kupa'yı kaldırmıştı dün de Beşiktaş başka bir tarihi zafere imza attı.

Bilmiyorum bu zaferin arkası gelir mi, inanın içim içime sığmıyor, gelecek gibi sanki.

Yolun açık olsun Türkiye, yolun açık olsun Beşiktaş. Alınlarınızdan öpüldünüz çocuklar.