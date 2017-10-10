Hepinizi kutluyorum!

Seni değil Arda Turan, seni değil falanca, seni değil filanca… Seni de kutlamıyorum bay Lucescu… Sizleri kutluyorum; sevgili Fatih Karakuş, Mehmet Yunsur, Feyyaz Gözaçık, Muhammet Yeğen, Barış Telli, Kemal Güleç, Serkan Dereli, Rahmi Özcan, Selim Karadağ, Şırnak Gazimiz Osman Çakmak, Ali Can Kuryamaç, Ömer Güleryüz.

Ve sizi kutluyorum sevgili hocam Uğur Özcan… Kimi vatan savunmasında kaybetmiş bir ayağını, kimine kader vurmuş, kimine de 'piyango' vurmuş!..

Engel tanımayanlar yürekleriyle oynayıp gururumuz oldular, çuvalla kazandıkları yetmezmiş gibi 'milli primleri' az bulanlar ise başımızı öne eğdiler… Akbille seyahat edenlerle gurur duyduk, ferrariye binenler ise umutlarımızı yerle yeksan eylediler.

Diyeceksiniz ki, yahu bir Finlandiya maçı oynadık daha tek satır yazmadın, biraz maçı yorumlasana… Kalem yazmıyor, el gitmiyor, yürek istemiyor teknik taktik yazmaya… Lucescu anlatsın bize bu maçın neden önemli olduğunu çünkü bizim bildiğimiz istatistik dışında bir önemi yoktu. O nedenle, kim, nasıl oynamış hepsi hikaye.



Asla pes etmeyen sporcular

Bırakalım hepimizi aptal yerine koymaya çalışan Lucescu'yu bir yana ve dönelim konumuza; futbol ayak oyunu olsa da mutlaka iki ayakla oynanacak diye bir şey yok. Bizim aslan yürekli Ampute Milliler bunun en büyük kanıtı… Sayın Cumhurbaşkanımız da olayı en güzel şekilde özetledi… Gazi Osman kardeşimdeki ruh, bizim A Milli Takım'daki bazı oyuncularda yok maalesef. Ruh olmayınca da beden çaresiz kalıyor vesselam… Tam tersine bakarsak, ruh varsa, beden eksikmiş, fazlaymış çok önemi kalmaz… Kalmıyor da… İşte bu nedenle, bundan sonra, hangi branşta ve hangi platformda olursa olsun Şanlı Ay Yıldızlı formayı giyecek olan tüm sporcularımız Ampute Millilerimizi örnek alsınlar.

Bu milletin bir ferdi olarak bundan böyle beklentim şudur; inançlı ve azimli mücadele, milli forma altında para-pul hesabı yapmayan ve sahada asla pes etmeyen sporcular.

Bu arada meraklısına; dün 'çok önemli' maçta dünya devi (!) Finlandiya'yı da ellerinden kaçırdılar, haberiniz olsun.

Ne kadar bahtsız bu çocuklar di mi!?