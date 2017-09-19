 Siz hepiniz Kartal tek! – Turgay Demir – Fotomaç
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    19 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Siz hepiniz Kartal tek!

    Rakibin adı Porto olmuş, Konya olmuş, Fenerbahçe olmuş fark etmez, içerde, dışarda Beşiktaş'la oynamak zor.
    İlk şampiyonlukta futbolseverlerin yüzde 75'i Beşiktaş'ı destekliyordu, ikinci şampiyonlukta oran yarı yarıya düştü bu sezon ise Beşiktaşlılar dışında herkes karşısında Kartal'ın… O nedenle, Lig, Kupa, Avrupa fark etmez, her oyun kora kora oynanacak, ve her maçta "tüm rakiplerine" gür bir sesle "alayına gider" diyecek Beşiktaş.
    Tıpkı dün Quaresma'nın yaptığı gibi. Muhteşem bir gece yaşadı ve yaşattı, Adriano sakatlandıktan sonra Necip'e destek olmak için her zamankinden daha fazla savunmaya geldi, iyi ortalar kesti ve en sonunda iki rakibin içinden geçip tavana astı. Yüreğine sağlık.

    Pepe-Medel çelik yelek!
    Beşiktaş ikinci yarının bir bölümü hariç maçın tek hakimiydi. Konyaspor beklemeyi tercih etti ve kapandı. Savunması Medel'le yeni bir çehre kazanan Kara Kartal pozisyon vermeden maçı tamamladı diyebiliriz.
    Medel geriye dinamizm kazandırdı.
    Rakibi ilk karşılayan o, dönen toplara ilk müdahale eden o, soldan sağdan esterabim misali her kademeye giren o. Mükemmeldi.
    Artık Beşiktaş savunmasının arasına girmek yürek ister! Fabri'nin önünde Pepe-Medel ürünü bir çelik yelek var artık.
    Konyasporlu oyuncular zorlama şutlar dışında bir gol girişiminde bulunamadılar.
    Tolgay işini iyi yaptı, Talisca son derece gayretliydi.
    Kartal'ın dev kanatları Q7 ve Babel ileri-geri müthiş çalıştılar. Caner'i de unutmamak gerek yine Fişek gibiydi.
    Lens uyum sağlamaya başladı son saniyede golü atsa moral motivasyonu da yükselecekti… Negredo az oynuyor, öz oynuyor ama kalitesi her halinden belli..
    Konya maçı kayıpsız geçildi, sırada derbi var ve Beşiktaş o maçı da rahat kazanacak güce ve kaliteye sahip.

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 19 Eylül 2017, Salı
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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