O artık Avrupa Kartalı

Portekiz Ligi'ni kasıp kavuran, tarihinde Avrupa şampiyonlukları bulunan Porto karşısında Beşiktaş cesur bir futbol oynadı. Ne topu rakibin kontrolüne bıraktı ne de maçı!

İlk 45'te Cenk Tosun, Adriano, Talisca, Pepe, Atiba ve Oğuzhan işlerini en iyi yapanlardı.

Caner ve Quaresma durumu idare ettiler.

Kendi kalesine gol atan Tosiç ve hücumda ve savunmada varlık gösteremeyen Babel bu yarıda kayıptılar.

Oğuzhan yorulup Atiba'ya desteği kestiği anlarda Porto, Torres'in organize ettiği ataklarla yüklenirken, Aboubakar benzeri bir stile sahip Marega savunmamızı bayağı zorladı.

İlk golümüz harika bir atakla geldi, Cenk ve Talisca'yla başladı, Q7'nin ortasına Talisca'nın vurduğu müthiş kafayla bitti.

Duran toptan kendi kalemize atınca hafif sarsıldık, sonra toparladık ve Tosun Paşa yaşayan efsane Casillas'ı fena avladı.

Deyim yerindeyse İstanbul'dan vurdu, Casillas topu göremedi bile.

Muhteşemdi...

Porto ikinci yarıya ya herro ya merro misali yüklenerek başladı. Cenk ve Oğuzhan yoruldu, orta sahamız oyundan düştü.

Üstüste bindirmeler yapan Porto dönen topları da alıyordu.

Su bölümde Fabri'nin muhteşem kurtarışı belki de maçın kader anıydı.

Şenol hoca Oğuzhan'ın yerine Atom Karınca Medel'i sahaya sürünce oyunu kontrol altına almayı başardık.

Quaresma çıkıp Negredo girince Cenk sol kanada geçti ve artık önde de basabiliyorduk.

Oyunun son bölümünde kontrol tamamen Tempoyu istediğimiz gibi ayarladık.

Bizim direncimiz artarken Porto yorgun ve şaşkındı.

İkinci yarıda Tosic'in de Kritik haklemerle kendini affettirdiğini söyleyelim. Tam maç böyle bitecek derken o ana kadar sabret sahada pek görünmeyen Babel maçı bitiren golü attı.