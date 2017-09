M.Atiba!

Günümüz futbolunda bütün senaryo orta sahada yazılıyor.

O nedenle bu bölgeye hakim olan, rakip farketmeksizin futbol denen oyunda başarılı olur. Beşiktaş bu açıdan şanslı, daha önce Veli-Atiba ikilisi ile bölgenin hakimi olurken şimdi Medel gibi bir ustayı da sistemin içine dahil etmiş durumda.

Porto maçında gördük, rakibin hücumdaki görüntüsünü ikiye ayırmak mümkün;

Medel'den önce ve Medel'den sonra!

Medel girene kadar Porto müthiş bir baskı kurmuş; Fabri karşı karşıya net pozisyonlar kurtarırken, Oğuzhan da çizgiden bir top çıkarmıştı. Yorulan Oğuzhan çıktı, Medel girdi; sinema değişti! Porto kaleye gelemedi o dakikadan sonra. Atiba iyi top saklayan, çok top çalan, sahanın her bölgesine basan bir oyuncu, Medel ise ikili mücadelelerde rakibi şaşkına çeviren bir Küçük Dev Adam...

O nedenle, özellikle zorlu deplasmanlarda bir zamanlar V.Atiba dediğimiz orta sahaya artık M.Atiba demek durumunda kalacağız gibi geliyor bana. Bu bakışla, Porto deplasmanında alınan 3 puanı her açıdan çok iyi değerlendirin yakın vadedeki zorlu sürece (Şampiyonlar Ligi ve iki derbiye) çok stratejik hazırlanmak gerekir.



Vites yükselecek

Şenol hocam, sahada biri ölmediği müddetçe (!) 65. dakikadan önce oyuncu değiştirmiyor ancak bunun çok doğru bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Porto'da Medel bana göre 46'da sahada olmalıydı.

Her maç beraberlikle başlar ve tüm stratejiler bu skor üzerinden kurulur burada en önemli ayrıntı, bir gol attığınızda ya da yediğinizde başka bir maçın başladığını fark etmektir. Çok zorlu bir deplasmanda hücumcuların görevlerini yapmış ve gerekli skoru almışlarsa, hücumcularla savunma yapmayı zorlamak çok akıllıca olmayabilir.

Gerçek savunmacıları, doğru zamanda sahaya sürmek önemli. Hem de çok önemli.

Şampiyonlar Ligi ve derbiler için özel strateji şart, ligin kalanı için Beşiktaş hangi kadrosuyla çıkarsa çıksın maçın sağlam favorisidir.

Konyaspor maçı için de düşüncem bu. Süper Kupa başka bir hikayeydi ve Beşiktaş o dönemde çok ağır antrenmanlar yapmaktaydı. Ağustos sonu itibariyle ağır antrenmanlar bitince Kartal'ın vites yükselteceğini sürekli vurguladığımı okurlarım bilir. Karabük ve Porto maçlarında o vitesin yükseltildiğini gördük, yarın da farklı olmayacaktır.