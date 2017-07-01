Bozguncu!

Tecrübeyle sabittir, şunu iyi bilirim; taraftar, dünyanın en iyi oyuncularına sahip olan bir takımı tutsa dahi her transfer döneminde yeni isimler alınmasını ümit eder, bekler, bunun için heyecanlanır.

Taraftarlığın fıtratında vardır bu.

Hesap, kitap, strateji çok ilgilendirmez geniş kitleleri, onlara göre kendi tuttuğu takımın dünyanın en önemli oyuncularını alma gücü vardır ve onlar bu gücün hayata geçme ihtimalini severler.

Dolayısıyla bugün Beşiktaşlılar'ın beklediği falanca geliyor mu, filanca gidiyor mu sorularına cevap vermem.

Ancak öyle yapmayacağım, çünkü bunları defalarca yazdım, söyledim. O nedenle bugün Beşiktaş'ın transferdeki stratejisini bir iki cümleyle özetlemek niyetim. Olayları iyi okuyabilen taraftar bu strateji sonucunda kimlerin kalıp kimlerin gideceğini de tahmin edebilir, onlarca transfer yapılıp yapılmayacağını da… Öyleyse başlayalım; Beşiktaş'ın iki önemli prensibi var bu transfer döneminde.

Birincisi kesinlikle finansal fair playa uygun davranmak, ikincisi eldeki kadroyu mümkün mertebe korumak. Tüm girişimler bu iki temel direk üzerine yapılıyor herkesin bilgisi olsun.

Dolayısıyla Beşiktaş eğer elindeki kadroyu tam anlamıyla koruyabilirse yalnız ve yalzın bir stoper alıp transferi noktalayacak. Hikaye bu kadar basit. Ancaaaak giden olursa iş değişecek.

Aboubakar alınımaz, Marcelo giderse (ki gitmesi büyük ihtimal) o takdirde bir santrfor ve bir başka stoper daha alınacak.



Burak dert getirir

Peki isimler kimler? Misal Burak Yılmaz olabilir mi? Ahmet Nur Çebi'nin "tanımadığı" bir oyuncuyu Beşiktaş alır mı sorusuna verilecek cevap, Burak Yılmaz sorusunun da cevabıdır.

Bence olmaz, çünkü bu bünye kaldırmaz Burak Yılmaz'ın şımarıklığını.

Net! Şenol hoca çok istiyormuş, dedikodu böyle, ben hocadan bu anlamda tek kelime duymadım ama eğer istiyorsa Şenol hoca başına dert arıyor, tribünle arasına buz dağları oluşturuyor demektir ki bu büyük hata olur.

Yani, yanisi şu Aboubakar olmazsa Beşiktaş başka bir yabancıya bakacak!

Stoperlerde öncelik Vida ve Pepe'nin, bana göre Vida her şekilde olur ama şimdi, ama devre arası... Pepe ise muallakta.

Eğer burnundan birkaç kıl aldırırsa ki, bu konuda Quaresma'nın da çabaları var, bu transfer de biter.

Öyleyse Beşiktaşlılar'a bir tavsiyede bulunarak bitirelim; Sevgili dostlar iyi bir takımınız var, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi yeniden yapılanmak zorunda değil Beşiktaş. O nedenle rahat olun, kim, kimi alırsa alsın, en iyi kadro yine Beşiktaş'ta olacaktır. Peki birileri bu kadronun içine bir "bozguncu" sokarlarsa takımın hali nice olur diyen varsa onlara cevabım şudur; ben asıl ondan korkuyorum!