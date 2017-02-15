Sağlam adımlar

Beşiktaş, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadığı iki yenilgiden sonra Avrupa arenasında hem moral bulacak hem de tur kapısını aralayacak; Kartal'ın hedefi bu...

Kartal'ın sakatı var, cezalı oyuncuları var, bu şartlarda ideal 11 sahada olmayacak ve bu bir sorun.

Öte yandan İsrail temsilcisi de adından büyük işler yapan bir takım. Grupta İnter'e kafa tuttular, Avrupa'da ses getirmek istiyorlar...

Yani kağıt üzerinde de baksak, sahada da değerlendirsek her açıdan zor maç olacak. Bununla birlikte kazanım da büyük; galibiyetle dönersen tur kapısını aralayacağın gibi, lig ve kupa yenilgilerini de unutturacaksın. Şenol hoca da bu bilinçle hazırladı takım...

Güneş belki Avrupa Ligi maçlarında büyük heyecan duymuyor, açıkçası ben de duymuyorum ama bu maç yukarıda anlattığım nedenlerden dolayı başka anlamlar da taşıyor. O nedenle Beşiktaş'ın tek hedefi galibiyet olacaktır.



Kayıp hafta kazanım oldu

Öte yandan ligdeki Karabük hüsranının ciddi bir zarar vermemesi Beşiktaş için büyük bir şansa dönüştü...

Çünkü arkasındaki rakipleri, yani başakşehir, F.Bahçe ve G.Saray puan kaybettiller, şok üstüne şok yaşadılar.

Bu da Beşiktaş için kayıp denilen haftada bir kazanım oldu. Şimdi bu kazanımı anlamlandırmak için ligin kalan haftalarında daha sağlam adımlarla yürüyen bir Beşiktaş izlememiz gerekiyor.

Güneş uyuyan rakipleri uyandırmanın bir alemi olmadığını bilecek tecrübeye sahip, dolayısıyla oyuncularına önümüzdeki bir ayın önemini sıkça anlatıyor.

Önümüzdeki dört haftada İstanbul'da olacak olan Beşiktaş; G.Saray derbisi dahil bu bölümü 10 ya da 12 puanla geçerse ondan sonra ligi de kolaylamış olacak. En azından Şenol Güneş'in hedefi bu..

Dört hafta hedeflenen şekilde geçilirse ardından Caner ile Demba Ba'nın da katılımıyla daha güçlü bir Beşiktaş izleyeceğiz ve işin kalan bölümünde bu ekip halledecek. Özetlersek bu dört hafta Beşiktaş'ın yol ortasında önemli bir yer tutuyor; Kartal hem Avrupa'da, hem de Süper Lig'de yüksekten uçmaya kararlı olduğunu bugüne kadar gösterdi bundan sonra da gösterecektir.