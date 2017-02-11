Hak ettiler

Beşiktaş, Karabük'te lay lay lom oynadı ve rakibi hafife alınca umduğunu değil, bulduğunu yedi. Kaybedilen üç puan var ortada ve temel sebep yürüyerek oynayan bazı futbolcular.

En başta da Oğuzhan.

Beşiktaş maçın başında topla oynar gibi yaptı ve iki kanat oyuncusu sürekli geri geldiği için adeta beşli savunmayla oynayan Karabük'ün bıraktığı boş alanlarda top dolaştırdı. İlk yarıda bir tek pozisyon var, o da top Danny'nin eline çarptı mı, çarpmadı mı belli değil.

En azından yayıncı kuruluşun görüntülerine göre bir şey anlamak çok zor.

Talisca ve Cenk'in götürdükleri iki top ise bencillikle ziyan oldu. Talisca Quaresma'ya, Cenk Babel'e verse Beşiktaş kötü oyununa rağmen öne geçebilirdi.

Buna karşılık ilk yarıda Karabükspor'un iki net pozisyonu var, Yatabare ve Ceyhun biraz dikkatli olsalar golü bulmaları işten bile değildi.

Rahat tavırlarıyla dikkat çekti Beşiktaş!

O kadar dikkat çektiler ki, Karabüksporlu oyuncular, "Bunlar böyle rahat oynayacaklarsa biz bu maçı alırız" moduna geçtiler.

İkinci yarıda Beşiktaş adına değişen hiçbir şey yoktu. Quaresma rakiplerine ters çalımlar atmanın dışında tüm ortaları ya kaleciye gönderdi ya da arkadaşlarının olmadığı bölgeye... Cenk hiçbir şey yapamadı. Ozi zaten yürüyordu. Bu şartlarda Cenk ve Ozi çıkar, Aboubakar ve Tolgay girer, Babel kalır diye düşünüyoruz ama Ozi'den sonra Babel de çıkıyor.

Babel vasıflı, tecrübeli kaliteli bir forvet.

Cenk ise sıradan. Dünkü maçta hangi kriteri uygularsak uygulayalım Cenk çıkar, Babel değil.



Şampiyonluk formülü

Etrafındaki yıldızlar karanlığa bürününce Talisca da ışık saçamadı. Pozisyon bulamadı.

Bel bağlanılan duran toplarda da Quaresma sürekli Talisca'nın yanındaydı.

Bu işe bir son vermek gerek, kesinlikle bu yapılmalı. Talisca serbest vuruş kullanmayacaksa buna kendi karar vermeli, Quaresma onun motivasyonunu bozmamalı...

Beşiktaş'ın frikikçisi Talisca'dır, Quaresma değil.

Her neyse, iyi bir zeminde, ağır kış şartlarına yakalanmadan Karabük deplasmanına giden Beşiktaş bu şartları iyi değerlendiremedi.

Kazanmalıydılar, kaybettiler.

Peki hak ettiler mi? Bence hak ettiler...

Bundan sonra yapılması gereken iki şey var; birincisi taraftar Arena'ya uyumaya gelmeyecek, ikincisi takım iyi oynadığı, baskı yaptığı dönemlerde gol, hatta goller atmanın bir yolunu bulacak.

Şampiyonluk isteniyorsa, olması gereken budur.