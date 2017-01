Kayserili Orman!

Bakmayın nüfus cüzdanında Rize yazdığına, Fikret Orman kesin Kayserili... Yakında bizim Fatih Doğan'ın başkanlığını yaptığı TÜMKAYDER'e üye olursa şaşırmam.

7 milyar dünyalı arasında; yaklaşık 30 milyon euro'ya sattığı her hangi bir şeyi bedava geri alabilecek başka biri var mı bilmiyorum? Bilen varsa da geri gelsin. Atınç, Demba Ba, Ersan, Töre; üçü satış, biri kiralık yaklaşık 30 milyon euro, geri dönüşleri ise SIFIR euro...

Oyunculara verilecek olan cüzi rakamlar hariç bonservis ve kiralama bedeli bildiğin sıfır; helal olsun.

Burada yönetim başarısı var elbet ama Beşiktaş başarısı da yok değil. Aile ortamı olunca herkes yuvaya dönmeye can atıyor. Bu da en başta Şenol hoca olmak üzere Tamer Tuna, Mehmet Kulaksızoğlu ve diğer tüm profesyonellerin eseri.

Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki en büyük gücü de işte bu dur; aile ortamı...

Peki dönenler ve dönmek isteyenler faydalı olur mu? Misal Ersan Gülüm...

En az, 4.2 milyon euro verilen (ki bir Kayserili bunu yapmazdı, yol kazası diyelim) Mitrovic kadar katkı sağlar, buna inanıyorum.

Demba Ba'ya gelince... Bilgilere göre bir ay sonra tam hazır olurmuş, yani Caner'le birlikte dönecek. Öyleyse, o muhteşem ortalar artık ceza sahası içinde sahipsiz kalmayacak demektir. Yani, yanisi şu; kaç maç oynarsa, o kadar faydalı olur.

Ve Gökhan Töre... O da dönmek istiyor. Kiralama bedeli yok, oyuncunun alacağı paranın bir bölümünü Beşiktaş verecek hepsi bu...

Faydası olur mu; olmaz mı? Son derece kaliteli bir oyuncudur Gökhan Töre, sakatlık sonrası oynayabildiği kadar oynar ve özellikle derbilerde büyük katkı yapar.



Hep pazartesi olsun

Beşiktaş 5 maçını pazartesi oynuyor malum... Birileri akılları sıra "Pazartesileri oynasınlar da görsünler günlerini" dediler...

Farkında değiller, Beşiktaş'a büyük kıyak yaptılar. Herkes oynuyor ve lider sahaya tüm rakiplerinin sonuçlarını bilerek, tam bir motivasyonla çıkıyor.

Pazartesi maçlarını verenlerden, vesile olanlardan Allah razı olsun. Başkan Orman'ın yerine olsam ligin kalan tüm maçlarını pazartesi oynamak için başvuruda bulunurum.

Bu pazartesi Konyaspor'u ağırlayacak Kartal. Hakem de Özgür Yankaya. Konya cephesi "Adaletli yönetim istiyoruz" açıklaması yaptı, nedense Aykut hocanın çalıştığı takımlar her Beşiktaş maçı öncesi adalet isterler. Fenerbahçe maçları öncesi bir şey istediklerini gören, duyan olmamıştır. Elbette hakem adaletli olmalı, eğer adaletli yönetimden kasıt; gördüğünü çalan, kimseyi kollamayan, eyyam yapmayan bir hakemlik ise, öylesini başımıza taç yaparız.

Peki; Yankaya öyle midir!?

Maalesef, umalım ki bir kez olsun bizi yanılsın ve iyi hakemlik yapsın.

Dedim ya, başımıza taç yaparız.