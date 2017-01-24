Yakıştı mı, yakışmaz mı!

Eğer son vuruş ustası bir golcü alınmayacaksa Beşiktaş bazı maçları santrforsuz oynamayı bilmeli. Çünkü Ozi, Q7, Babel, Tolgay, Talisca gibi çok kaliteli beş çift kramponu var Kartal'ın. Atiba, Marcelo, Gökhan Gönül ve Adriano'yu da eklediğinizde ortaya, ayağa oynama konusunda hiç sıkıntı yaşamayacak bir takım çıkıyor.

Cenk sakatlanınca Şenol hoca, Talisca'yı öne çekip santrforsuz oyunu denedi, Talisca gününde değildi ve sistem tam çalışmadı bugün olmadı, yarın olur. Vazgeçmemek gerek.

Alanyaspor takımı Babel'in kanadını üç kişiyle kapatırken Quaresma'yı fena halde unuttular. O Quaresma ki maçın ilk on dakikasında dört ya da beş korner kazandırdı, ardından nokta atışı bir ortayla Cenk'e asist yaptı, sonra yetmedi bir de kendi attı ve sonra bir asist daha... Gecenin parlayan yıldızıydı.

Beşiktaş rahattı, tempoyu istediği gibi ayarlarken zaman zaman bireysel hatalardan pozisyon verse de takım savunmasını ihmal etmedi…



Ulusoy'dan uydurma penaltı

Alanyaspor bulunduğu yeri hak etmeyen bir takım, Vagner Love gibi büyük bir golcüye sahipler. Beşiktaş'a önde basmaya çalıştılar ama pas trafiğini bozmaya enerjileri yetmedi.

Cenk kafayla attığı golden sonra Babel'in üç rakibini kördüğüm yapıp attığı bir gol var ki hakikaten jeneriklikti.

Ardından penaltıyla fark üçe çıkınca Beşiktaş iyice rahatlarken sahne alan hakem Alper Ulusoy, Fabri'nin topa dokunduğunu görmesine rağmen uydurma bir penaltı verdi. Kaldı ki o penaltı öncesi Gökhan Gönül'e yapılan net bir faul vardı. İnanılır gibi değil ama resmen Ulusoy sahadaki görüntüyü değiştirdi.

Penaltı golünden sonra Beşiktaş bir ara paniklerken Alanyaspor ikinci golü atabileceği pozisyonlar buldu. Şenol Güneş, Ozi'yi çıkardı ve savunmaya Mitroviç'i alıp, Adriano'yu sol öne çekerek bu bölgedeki direnci attırdı. Zaten birkaç dakika sonra maçı koparan Marcelo golü geldi. O gol Beşiktaş'ın puan kaybetme riskini ortadan kaldırırken Alper Ulusoy'u da kurtarıyordu.

Evet Beşiktaş liderlik koltuğuna kuruldu, yakıştı mı derseniz, yakıştı tabii yakışmaz mı..