Fenerbahçe’nin Beşiktaş korkusu!

Ligin ikinci yarısı her zaman algı operasyonlarına sahne olmuştur yine olacaktır. Çok az kimse adaletli bir futbol ortamı ister, genel istek, "Terazinin ayarı bozulacaksa bizden yana bozulsun" şeklindedir. Bu nedenle, cuma ve pazartesi maçları dört büyükler arasında dengeli bir şekilde bölünmesine rağmen Fenerbahçe yönetimi "Hep biz oynadık, biraz da Beşiktaş oynasın!" açıklaması yapmıştır.

Çok iyi biliyorlardı ki, ilk yarıda Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle Beşiktaş'a pazartesi maçı verilmedi... Yine biliyorlardı ki, ligin ikinci yarısında Beşiktaş 5 pazartesi maçı oynayacaktı... Açıklama yaparak "Biz dedik, TFF yaptı" algısı oluşturdular, medyanın bir kısmı da bunu gönüllü olarak yuttu.

Yetmedi, MHK Başkanı'nın sözlerini çarpıtarak başka bir operasyon denedi Fenerbahçe yönetimi. Orada duvara çarptıklarını söylemek gerek. Ne TFF umursadı, ne de MHK Başkanı Yusuf Namoğlu.



Algı operasyonu

F.Bahçe şampiyonluk yolunda en çok korktuğu Beşiktaş konusunda algı oluşturma gayreti içinde. Eto'o transferinin olumsuz sonuçlanmasına katkı yaptılar mı, yapmadılar mı bilinmez ama Beşiktaş rövanşı Mehmet Ekici ile aldı. O nedenle Beşiktaş yönetiminin ara transferde bir golcü alması çok önemlidir.

Bunu yaptıkları takdirde algı operasyonlarına saha sonuçlarıyla harika bir cevap verirler. Tersi olur Beşiktaş ilk yarıda olduğu gibi kritik maçları kazanmakta zorlanırsa; algı operasyonlarıyla iş biter, şampiyonluk biter.

Benim dileğim tüm sonuçlarının kamu vicdanında aklanacağı iyi bir ikinci yarı izlemek. Sahada dökülen alın teriyle sonuç almayı hedefleyen tüm takımlara başarılar diliyorum.

Daha ötesini zorlayanlar için, Erman hocanın gündemin ilk sırasına koyduğu video hakemlik uygulaması yapmak hayati önem taşımaktadır. Video hakem uygulaması "Bizim ihtiyaçlarımıza uygun bir düzenlemeyle" devreye girerse, algı operasyonu yapmak imkansız hale gelir, eyyamcılar gider, gerçek hakemler kalır.



İlginç bir vizyon

Beşiktaş gündemine dönecek olursak, Mitrovic'i almak ligin ilk yarısında yaşanan hiçbir soruna çözüm getirmez.

Golcü almak şarttır, alınmaması büyük hata olur. Yusuf Şimşek transferinin çifte kupa getirdiğini hatırlamakta fayda var.

Ne eksikse onu almak gerek, ara transfer dönemi yatırım değil yara sarma, eksik kapatma dönemidir. Beşiktaş şu anda Babel'le bir eksiğini kapatmıştır, Ersan'la da başka bir eksik kapanır. Kalıyor golcü ve o da mutlaka alınmalı. Mitrovic'e verilen 4.2 milyon euro ise benim aklıma sığmayan bir vizyon taşıyor gibi görünüyor.

Ya bende vizyon yok ya da birileri para harcamayı vizyon sanıyorlar.

Haydi hayırlısı.