Bu Kartal tutulmaz!

Beşiktaş kampının "Antalya" bölümü bugün oynanacak maçla sona edriyor. Dolayısı ile şimdi kısa bir kamp değerlendirmesi yapmanın tam zamanı.

Öyleyse başlayalım;



Hız tuzağı

Kampın ana fikri hızlı oyun. Güneş ilk günden beri her antrenmanda oyuncuları bu konuda uyarıyor. Güneş'in istediği 'hızlı' oyun. "Bir kontrol, bir pas bile fazla olabilir. Tek pas oynamayı zorlamalıyız"diyor hoca.

Çünkü 'yavaş' oyunda hem rakibin uyguladığı baskı artıyor hem de rakibi eksik yakalama şansı azalıyor. İkinci yarıda bu çalışmaların meyvesi görülecektir.

Çok daha 'hızlı' oynayan bir Beşiktaş izleyeceğiz.



Babel ve Mitrovic

Ryan Babel kesinlikle doğru transfer.

Beşiktaş'ın sol kanadı "ağır, aksak " çalışıyordu. Babel kalitesiyle bu sorun ortadan kalkacak gibi görülüyor. Antrenmanlarda verdiği görüntü son derece iyiydi.

Diğer yeni transfer Mitrovic; iyi bir top tekniğine sahip. Kontrollü bir oyuncu. Ancak asla 'çabuk' bir stoper değil. Oysa Beşiktaş'ın en çok 'çabuk' stopere ihtiyacı vardı. Umalım ki aklı ve tekniği ile bu dezavantajını tolere etsin. Yoksa çok tartışılır.



İsteyen gidebilir

Beşiktaş'ın kanat ve orta sahasında oyuncu fazlalığı var. Şenol hoca oyuncularla yaptığı toplantıda kimseyi birbirinden ayırmadan net olarak şunu söylemiş; "Oynayacağına inanan kalsın.

Oynayamayacağını düşünen oynayabileceği bir takıma gideabilir. Burada kalanlar da yedek kaldıklarında ya da 18 kişilik kadroya girmediklerinde şikayet etmesinler. Kendi kendileriyle bile bu konuyu konuşmasınlar!" Hoca haklı. Aras, Veli, Ömer, Kerim ve Olcay'ın yerinde olsam bu durumu çok iyi düşünürdüm.



İlk hedef 18 puan

Beşiktaş ligin ilk yarısında 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik almıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın o dönemdeki puan kayıpları nedeni ile arayı açmış ancak daha sonra da kendi kaybettiği puanlarla rakiplerinin arayı kapatmasını önleyememişti. Güneş, ilk 6 haftada Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birbirleri ile oynayacakları karşılaşmaları düşünerek 18 puan yapıp ligin gerisi için avantaj kazanmak istiyor. Bunu yapabilirse ilk 6 haftayı kayıpsız geçerse sonrasında Kartal'ı tutmak çok zor olur.