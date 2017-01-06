Önce Eto’o alınmalıydı

Hiç bir transfere önyargıyla karşı çıkmam ve aynı şekilde önyargıyla destek olmam. Akıl yolunu takip ederim.

Mitrovic'i iyi tanıyanlar "Arka bölgeye akıl koyar, havadan çok iyidir ama çabuk olduğu söylenemez" diyorlar.

Şenol hoca ise tam anlamıyla çabuk bir stoper istiyordu. Şimdi dar imkanlar içinde 3.6 milyon euro bonservis bedeli verip stoper almak aklın yolu mudur, karar sizin!

Dünyanın en iyi stoperini aldığınızı var sayalım, tek başına kaç maç sizi kurtarabilir ya da sizin çok iyi bir stoperiniz olmadığı için kaç maç kaybedersiniz?

Bir de şunu düşünün, maçın %75'ini rakip sahada oynayan bir takımınız var ama gol atmakta zorlanıyor, peki bu şartlarda imkanlarınızı hangi bölge için kullanırsınız savunma mı, hücum mu?

Daha önce Gordon Schildenfeld, Sidnei, Pedro Franco, Milosevic denemeleri de aynı mantıkla yapıldı sonuç ortada. Ders almayanlar için tarih tekerrürden ibarettir derler. Bence burada da böyle bir durum söz konusu.



Üç adım öne çıkmak

Bir stoperin şampiyonluk getireceğine inanıyorsan fedakarlıkların zirvesine çıkıp Vida'yı alırsın, orta sınıf bir stoper almazsın. Mitrovic faydalı olmaz demiyorum, genç ve yetenekli olduğu malum ancak şu anda acil ihtiyaç Mitrovic miydi, asıl soru bu.

Bence hayır. Beşiktaş'ın en önemli ihtiyacı gol bölgesinde bir son vuruş ustasının olmaması. Bunun en basit çözümü de ligimizi de iyi tanıyan Samuel Eto'o'dur... Fedakarlık ve de masraf yapılacaksa bu konuda yapılmalıydı.

Beşiktaş; hâlâ Eto'o konusunu çözmeye çalışıyor, iş oyuncu takası konusunda tıkanmış durumda.

Antalyaspor "Kerim, Necip ve Ömer'i istiyor" Kerim reddetti, Necip'i hoca bırakmıyor, Ömer ise giderse gönülsüz gidecek.

Antalyaspor'un ikinci alternatifi 3 milyon euro bonservis almak.

Madem oyuncularınız takasa razı değil o zaman stopere harcadığınız parayı Eto'o için kullanmalıydınız diyorum ben. Eto'o demek, şampiyonluk yarışında üç adım öne çıkmak demek.

Şimdi soruyorum, Mitrovic kelimesi size aynı şeyi söyletebiliyor mu? Öyleyse yapılan yanlıştır ve bu yanlışı düzeltmenin tek yolu Eto'o'yu almaktır.