Eto’o kampa katıldı!

Beşiktaş, Babel'li kadrosuyla Antalya kampına başladı. Eto'o da dün Beşiktaş'ın kaldığı otele gelip kampa katıldı (!). Çünkü Antalya ve Beşiktaş aynı otelde kamp yapıyor.

Yarın bir gün Eto'o oda değiştirip Beşiktaş safına geçer mi, bilinmez. Bilinen şu ki, Eto'o Antalya'da huzurlu değil, Rıza hoca da kalmak istemeyen oyuncuyu tutmaz.

Şenol hoca da yeşil ışığı yaktı!..



Ünal Akkoyun'a üzüldüm

Ünal Akkoyun vardı Beşiktaş'ta, yaklaşık 25 yıl görev yaptı... Bir ay kadar önce tatsız bir olay yaşanınca görevine son verildi.

Üzüldüm mü, üzüldüm... Çok kahrını çekti Beşiktaş'ın yeri geldi kan kustu, kızılcık şerbeti içtim dedi... Hatasız mı Ünal hayır, her insanın yapabileceği bir hata yaptı. Ekibinden biriyle tartıştı, kavga etti.

Her neyse... Dahası var mı var ama şimdilik bu kadar, kol kırılsın, yen içinde kalsın, belki zamanla bazı şeyler düzelir.



Bitmeyen kavga

Beşiktaş'ta medya ilişkileri her zaman olduğu gibi yine sorunlu. Gazeteci haber ve röportaj ister, kulüpler ise bu konuları sınırlamak için uğraşırlar. Süregelen bir kavgadır bu. Bu kısır çekişmenin sonucunda gönüller kırılır, dostluklar hırpalanır. Bir gün gerçek bir barış olur mu? Zor, hem de çok zor görünüyor. Maalesef!..



Babel'i yakın takipteyim

Biliyorum ki Beşiktaşlılar en çok yeni transfer Ryan Babel'in takıma uyum sürecini merak ediyorlar. Arkadaşlarıyla kaynaştı mı, motivasyonu nasıl, şampiyonluk yarışında Kartal'a ne kadar katkı yapar ya da yapar mı? Tüm bu sorulara cevap bulabilmek adına Ryan Babel'i de mercek altına alacağız.



Her gün rapor vereceğiz

Hepsi bu kadar da değil. Her gün tüm oyuncuların antrenman performanslarını değerlendireceğiz. Antalyaspor'la oynanacak hazırlık maçına kadar hedefimiz tüm çalışmaları detaylıca sizlere aktarmak.

Kamp sonunda da klasik raporumuzla ligin ikinci yarısındaki Beşiktaş'a dair öngörülerimizi sizlerle paylaşacağız.