Can yakan düdükler

Sezonun ilk haftasından itibaren çalınan yanlış düdükler can yakarken; futbolcu, teknik adam ve yönetici isyanları gündemin ilk maddesi oldu. 1 numaralı isimler bile kararlarıyla şaşkına çevirdi.



Süper Lig'in ilk yarısında son yıllarda hep olduğu gibi en çok konuşulan hakemler oldu. Sezonun ilk haftasından itibaren çalınan yanlış düdükler can yakarken futbolcu, teknik adam ve yöneticilerin isyanlarına neden olmayı bir kez daha başardılar. Ligin ilk yarısında iyi futboldan çok iyi mücadele izlediğimizi söylemek mümkün. Yapmaktan çok bozmayı hedefleyen takımlar ön plandaydı.



KARARI SİZ VERİN!..

Lige genel bakışımız böyle şimdi bir de hakem hatalarına mercek tutalım ve okurlarımız da kimin canı, ne kadar yanmış kendileri karar versinler.

İşte bize göre ligin ilk yarısındaki önemli hakem hataları:



1. haftada oynanan G.Saray-Karabük maçıyla birlikte tartışmalı hakem kararları da lige damga vurmaya başladı. Bu maçın uzatma süresi dahi bitmişken Hakem Bülent Yıldırım'ın bir atak şans daha vermesi üzerine G.Saray son saniye golü bularak maçı kazanmıştı.



3. haftada Karabük'ün canı bu kez Beşiktaş maçında yanacaktı.

42.dakikada ceza sahası içinde Caner'in darbesiyle Traore yerde kaldı, ancak hakem Serkan Çınar devam diyerek önemli bir hataya imza attı.



4. haftada en çok konuşulan isim Hüseyin Göçek ve yardımcıları oldular. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında konuk takımın attığı üçüncü golü yardımcı hakem kaçırırken Adem Büyük'ün aldatmaya yönelik hareketine penaltı kararı veren Göçek de bir başka yanlışa imza attı.



6. haftada hatalarla manşete çıkma sırası Özgür Yankaya'daydı...

Antalyaspor'un 17. dakikada attığı golde Deniz Kadah'ın ofsayt olduğunu yardımcıları süzemezsen.

Eto'o'nun 48. dakikada nizami golü saymayan Yankaya da kötü bir yönetim göstermeyi başarıyordu (!).



7. HAFTA DÖKÜLDÜLER

Süper Lig'de 7. haftada oynanan Kayseri maçında da Hüseyin Göçek hatalarıyla ön plana çıktı. Atiba'ya göstermesi gereken kırmızı kartı es geçen Göçek, siyah-beyazlı takımın net penaltısını da atladı. Aynı hafta oynanan Başakşehir-Konya maçının 47. dakikasında ev sahibi lehine net penaltıyı atlayan Mete Kalkavan, Konyaspor'un golü öncesinde Riad Bajic'in koluyla topu kontrol etmesini de göremedi!



7. haftada hakem hataları tavan yaptı. F.Bahçe-Alanyaspor maçının 2. dakikasında Emenike'nin Omeruo'ya yaptığı hareketi görmeyen hakem Alper Ulusoy 86. dakikada ise yanlış bir sarı kartla Sackey'i ikinci sarıdan ihraç etmeyi başardı!



8. haftada oynanan Konya-F.Bahçe maçının 70. dakikasında Martin Skrtel'in elle oynadığı pozisyonda penaltı vermeyen Bülent Yıldırım ev sahibi takımın beraberliğe ulaşmasını engellemiş oldu.



9. haftada Karabükspor bir kez daha, bir büyük takım karşısında hakem kurbanı oldu. Maçın hemen başında Skolason'un Mehmet Topal'a faul yaptığı gerekçesiyle yanlış bir penaltı kararı veren Fırat Aydınus, Ceyhun Gülselam'ı da yanlış bir kararla ikinci sarıdan oyundan atarak maça damga vurdu.



TRABZON'A AĞIR DARBE

Aynı hafta oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında da Mete Kalkavan büyük hatalar yaptı. N'doye'ye, Atiba'nın yaptığı penaltıyı es geçen Kalkavan;

Quaresma'nın Yusuf Erdoğan'a yaptığı kırmızı kartlık hareketi de es geçti.



11. haftada oynanan Adanaspor-Beşiktaş maçı da hakem hatalarından nasibini aldı. 53. dakikada Atınç'ın Koman'a bir müdahalesi olmadığı halde penaltı noktasını gösteren Ali Palabıyık, 72. dakikada da Bekir'in Atiba'ya yaptığı sarı kartlık hareketi kırmızıyla cezalandırarak bir başka hataya imza attı.



12. haftada oynanan Galatasaray-Bursaspor maçının yıldızı da yine hakemdi; Barış Şimşek... Bursaspor'un 14. dakikada Kubilay ile bulduğu goldeki net bir ofsaytı yardımcısı atlarken Bruma'nın şutunda Kubilay'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesini seyreden Barış Şimşek de büyük bir hata yapmış oldu.



Aynı hafta oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında Cüneyt Çakır'ın Quaresma'ya göstermediği sarı kartta çok tartışıldı. Quaresma sarı kart görmüş olsa, bir sonraki hafta F.Bahçe derbisinde oynamayacaktı.



KIRMIZILARI ATLADI

F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin 45. dakikasında Robin van Persie'nin, Tolgay Arslan'ın aşil tendonuna yaptığı sert hareketi atlayan hakem Göçek'in kırmızı kart şöyle dursun faul düdüğü dahi çalmayarak büyük tepki çekti. Aynı Göçek maçın sonlarına doğru Tosic'in Jeremain Lens'e yaptığı kırmızı kartlık hareketi de es geçti.



Kayserispor-Trabzonspor maçına da hakem Serkan Çınar damga vurdu. Deniz'in ceza sahası içinde düşürülmesini atlayan Çınar, Aytaç Kara'nın Srdjan Mijailovic'e yaptığı kırmızı kartlık hareketi es geçerken Trabzon lehine verdiği penaltı da çok tartışıldı.



Beşiktaş-Bursasspor maçında Bülent Yıldırım, ilk yarının sonunda Marcelo'nun kaleci Harun'un ayağına basmasını es geçti ve kırmızı kart vermedi.. Beşiktaş'ın Gökhan Gönül ile kazandığı ilk penaltı da oldukça tartışmalıydı.



14. haftada Sow'un röveşatayla Antalyaspor ağlarına gönderdiği top, Cüneyt Çakır tarafından faul gerekçesiyle iptal edilince büyük tartışma çıktı. Ancak MHK başta tüm otoriteler pozisyonun faul olduğunda birleşirken; FIFA'dan alınan görüşler de Çakır'ın haklı olduğu şeklindeydi.



Aynı hafta oynanan Trabzonspor-Adana maçında da Özgür Yankaya büyük hatalar yaparak konuk takımı mağdur etti. Mücadelenin 51. dakikasında Adanasporlu Edgar Silva'ya gösterilen kırmızı kart yanlış, verilen penaltı kararı da son derece ağırdı.



ÇAKIR'DAN BEKLENMEZ



15. haftada Osmanlıspor ile G.Saray Başkent'te karşı karşıya geldi.

Bu maçta Hüseyin Göçek, Sabri'nin Musa Çağıran'ı düşürmesindeki net penaltıyı atlayarak büyük hata yaptı.



16. haftada Lider Başakşehir Adanaspor deplasmanındaydı ve bu maçta da hakem Hüseyin Göçek konuk takım aleyhine büyük bir hata yaptı. Maçın 72. dakikasında Mossoro'nun vuruşunda önce "Gol" kararı veren Göçek daha sonra anlaşılmaz bir şekilde golü iptal ederek doğrudan, yanlışa gitmeyi başarmış oldu!

Oysa ilk kararı doğruydu.



İlk yarının son haftasında Avrupa'daki bir numaramız Cüneyt Çakır akılları ziyan bir hata yaptı ve Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas'ın elini, savunma oyuncusunun eliyle karıştırarak penaltı kararı verdi!