Golcü şart!

Antalya karşısında bir kez daha gördük ki Beşiktaş'ın acilen bir golcüye ihtiyacı var. Maçın başında yakalanan gol pozisyonlarını gole çevirebilsen rakibin eli-ayağına dolaşacak yapamıyorsun. Sen atamayınca rakibin direnci artıyor ve bu kez de savunma zaafların öne çıkıyor.

Talisca var ve o muhteşem bir oyuncu.

Peki yeter mi yetmez, işte dün iki gol attı ama yetmedi… Babel'i merkez santrfor olarak denedi Şenol hoca, olur mu? Zorlarsan olur ama oraya iyi bir son vuruş ustası şart, Babel kanatta çok daha etkili.

Şenol hoca oyunun boyu uzamasın diyor ve tek pas oynamaya zorluyor ama takım bunu her zaman yapamıyor. Özellikle geri oynandığı zaman santrforla-stoperler arasındaki mesafe 40 metreye çıkıyor ki Beşiktaş için büyük bir handikap bu.

Uzatmayalım santrfor şart. Bir şekilde alınmalı. Yoksa ikinci yarıda sıkıntı yaşanır.

Allah korusun Talisca sakatlık falan yaşarsa işler sarpa sarar. Hep Beşiktaş'ı anlattık biraz da Anlatyaspor. Rıza hoca sahanın her yerini parselleyen, çok koşan bir ekip oluşturmuş. Beşiktaş gibi güçlü bir rakip karşısında önde bastılar ve kontrataklara da iyi çıktılar.

Uzatmayalım;

Beşiktaş gerçek gücünü sahaya yansıtmak istiyor ve harcadığı emeklerin karşılığını almak istiyorsa yönetim acilen bir golcü bulmalı. Nokta.