Yuh olsun!

Beşiktaş Vadofone Arena'da ancak böyle yenilirdi; rakip artı hakem!

Ali Palabıyık sahaya kariyerini inkar eden hareketler yapmaya çıkmış olan RVP'ye maçın hemen başında hak ettiği sarı kartı gösterse hem adil olacak, hem maçı kurtaracak hem de RVP yaptıklarının cezasız kalmayacağını anlayıp futbol oynamaya çalışacak.

Maç onbire onbir oynanırken Fabri yere yatmadı, Beşiktaş'in ise dört gol girişimi var; Talisca'nın şutu, kafası, rövaşatası ve Gökhan Gönül'ün şutu.

Fenerbahçe üçüncü bölgede baskı yapamayınca iki ve üçte kapanıp, her fırsatta zamana oynayarak devreyi gol yemeden tamamlamayı hedefledi. Tosic'in amatörlüğü de Kanarya'nın ekmeğine yağ sürdü. Rakibin ne kadar çirkinleşirse çirkinleşsin, hakem ne kadar kör olursa olsun sen akıllı olacaksın ve takımını eksik bırakmayacaksın.

Tosic büyük hata yaptı ve RVP'nin tuzağına düştü.



Maçın yıldızı Palabıyık

RVP gerçekten garip bir ruh halindeydi, attığı golden sonra yaptığı ukalalıklar ve Quaresma'nın onu alkışlayarak protesto etmesi sanırım kariyerine yeni bir sayfa açtı diyebiliriz.

Bu maçın yıldızı Ali Palabıyık'tı.

Derbi yükü taşıyamayacağını kanıtlamış oldu. Karşısında iki takım vardı, biri oynamaya diğeri bozmaya çalışıyordu, Palabıyık, (yalnızca soyadı öyleymiş) bozmaya çalışan, zaman çalmayı hedefleyen takımdan yana tavır koydu. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu maalesef Ali Palabıyık'tı. RVP çaldı, Palabıyık oynadı vesselam.

Şenol hocanın devre sonunda Fenerbahçeli oyuncularla birebir diyaloğa girmesi kendisine yakışmadı. Hele hele Tamer hocayı susturmaya çalışması ve bunu bayağı garip bir şekilde yapması son derece yakışıksız hareketlerdi.



Volkan sporcu değil

Derbi de küfür kıyamet gitti. Her iki takım taraftarı maç boyu küfürlü tezahürat yaptılar ve sanırım bu kötü manzarayı da, derbiyi çığırından çıkaran Ali Palabıyık'a borçluyuz. TFF bu maçtan kulüplere para cezası kesecekse Ali Palabıyık ödemeli o cezayı.

O kadar yüreksiz bir hakem ki ilk yarıya dört dakika ilave etmesine rağmen dört saniye bile oynatmadı. Son dakikada üst üste vermediği iki penaltı da cabası.

Yuh olsun böyle hakeme.

Ve Volkan; sen gerçekten sporcu falan değil tam bir provokatörsün…