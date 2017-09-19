Ustalık eseri

Beşiktaş için dünkü Konyaspor maçı Süper Kupa'nın rövanşı gibiydi. Teknik Direktör Şenol Güneş, rotasyonu bir kenara itip as futbolcularını sahaya sürüp bu mücadeleyi ne kadar ciddiye aldığını gösterdi. Beşiktaş, muhteşem taraftarının müthiş desteğiyle maça hırslı ve istekli başladı. Öncelikle şunu belirteyim; dünkü kazanma azmi beni çok mutlu etti.

Tosun Paşa Gerçeği

Hele hele Cenk Tosun'un Porto'nun ardından dün de harika bir golü sonrası Beşiktaşlıların keyfi keyifti. Bu golün asistini yapan Caner Erkin'i es geçmeyelim.

Caner'in alışa gelmiş hücum bindirmeleri Beşiktaş için olmazsa olmaz oldu. Cenk Tosun her geçen gün kendini aşıyor. 'Tosun Paşa' lakabı ona çok yakışıyor. Genç futbolcu, arkadaşlarım Cenk'i seyredin ve kendinize örnek alın. Gerçek şu ki; Negredo daha çok bekleyecek gibi...

Uyum sağladılar

Tabii ki hepimizin gözü ilk kez ilk 11'de forma giyen Medel'deydi. Hızı, oyuna Beşiktaş'a olan katkısını çok beğendim. Pepe-Medel ikilisi çok uyumluydu. Adriano'nun yine sakatlanması çok büyük şanssızlıktı ama Allah'tan bu takımda Necip gerçeği var.

Brezilyalı futbolcunun yerine oyuna giren takımın askeri Necip Uysal altyapının sembolüdür. Sevgili Beşiktaşlı taraftarlar; lütfen onu daha çok sevin.

Bu Quaresma için nasıl övgüler yazmam gerekir bilemiyorum. Q7 çilingir gibi, müthiş bir yetenek. Attığı gol ustalık eseriydi.

Güneş'e Yol Açın

Beşiktaş bu takımın mimarı Şenol Güneş'le şampiyonluğun en büyük adayı. Temennim Güneş'in uzun yıllar, daha geniş yetkilerle kulüpte görev yapması.

Beşiktaş'ın ekonomisini düzenleyen projelere katkı yapması, altyapıda Bursaspor ve Trabzonspor'da yaptığı müthiş işleri Beşiktaş'ta da başarması...

Verin Bobby Robson gibi Şenol Güneş'e yetkileri verin, daha da güzel günler görelim; Güneş'li günler!

İyi ki Beşiktaş'tasın Şenol Güneş...

Sen ve evlatlarınla bu haftaki Fenerbahçe derbisini de kazanırsın.