Nazar boncuğu

Linnes'in dün akşamki performansından bağımsız soruyorum;

Latovleviçi niye ilk 11'de oynamıyor?

Bursa deplasmanında 64. dakikada Mariano ile birlikte oyundan alınırken de kötü değildi. ''İdeal 11'' diye bir şey varsa (..ki; bence var), Latovleviçi ısrarla o 11'de görülmeli ve bunda ısrarcı olunmalı.

Birbirimizi kandırmayalım; Bursa'daki karşılaşma Feghouli ve sürpriz skorer Tolga'nın iki muazzam golüyle kazanılmış bir maçtır.

İster ''dahi'' deyin, ister ''sihirbaz'', benim için Tudor, Bursa'da sadece ''şanslı'' idi. Yine de; Tudor'un hakkını yememeliyim, tutkulu ve idealist bulduğum bu genç hocanın, lig başında yendiği Kayseri ve Sivas'ın sanıldığı kadar kötü olmadıkları artık anlaşılmış olmalı.

Dün akşama kadar olağanüstü iki golle kazanılan o Bursa maçı hariç, Antalya deplasmanındaki performans ''nazar boncuğu'' olarak nitelendiriliyordu.

O maçı, kadrosunda hayli milli oyuncu barındıran Galatasaray için bir ''Milli Maç arası kazası'' olarak görmek aslında daha doğruydu.

Şimdi skordan ziyade performansa dayalı olarak söylüyorum ki; esas nazar boncuğu dün akşamki maç olabilir ancak. Şimdi; kısa sürede beğeni ve takdir toplayan, taraftarını şampiyonluğa inandıran Galatasaray'ın bu seferki milli maç arasını nasıl değerlendireceği ve dönüşte ne yapacağı merak konusu.



Konya maçı zor olacak

Mustafa Reşit Akçay'ın Konyaspor'uyla, dün akşam Karabük karşısındaki kadar rahat olunmayacağı bilinmeli.

Gerçi; sarı kırmızılıların Tudor'un eski takımı karşısında ne kadar rahat olduğu sabaha kadar tartışılır, o ayrı konu.

Savunmadan çıkarken ciddiyetsiz paslaşmalar, Galatasaray'ın kadro kalitesindeki bir takımda sakil duruyor; skor 2-1'e gelirken yenilen golde olduğu gibi. Galatasaray'ın en değerli oyuncusu şu an için Gomis olarak görülüyor.

Peki; dün akşamki Gomis'te bir tuhaflık yok muydu sizce de? Hırslıydı ama, ayakları, beyniyle koordine olamadı adeta. Haftalar ilerledikçe Gomis'in taraftarın oturttuğu tahtına en çok yaklaşacak ismin Feghouli olacağını zannediyorum.

Dünkü performansının çok iyi olmadığının farkındayım ama, iddialıyım.

Bakalım bu iddiamda haklı çıkacak mıyım? Son olarak; skoru 2-2'ye getiren penaltı kararında Alper Ulusoy ile aynı fikirde değilim.