Aslan kanatlanırsa

Geçen hafta Antalya'daki müsabaka sonrası Fotomaç'taki yazımı; ''Bu maçın tamamen skorundan bağımsız konuşuyorum; şampiyonluk 34'te 34 maç kazanarak gelmiyor. Bazı maçlar berabere, bazı maçlar mağlüp bitiyor normal olarak.

Ama şu gerçek değişmiyor; Galatasaray rayına oturdu, doğru yolda ilerliyor. Birkaç küçük dokunuşla 'şampiyonluğun en güçlü adayı' olarak konumlanacak güçte…'' diyerek bitirmiştim.

Kaldığımız yerden devam edelim… Tudor'un en az Rodrigues kadar katkı yapacak bir kanat oyuncusu daha motive etmesi müthiş olur.

Bu bağlamda; Tolga-Feghouli değişikliği, Hırvat hocanın bugüne kadar maç içinde yaptığı en doğru değişiklik olmaya aday.

Fakat bunun için Hırvat teknik adamın takımın boyunu maksimum 40 metreye indirmesi ve biraz daha sert bir oyun kabulü de gerekiyor.

Belki o denli iyi oynamak için hayli erken. Belhanda, -özellikle- Mariano her geçen maç performanslarının üzerine koyuyor.

Hele hele Mariano gerçekten harika oynuyor.



?Gomis altyapıda ders olur

Tolga Ciğerci ve Rodriguez'deyse hafif bir gerileme var gibiydi.

Linnes'in sakatlığı nedeniyle beklenenden erken forma şansı bulan Latovleviçi –ilk maç için- fena değildi.

Fiziksel olarak yükseldiğinde ve yeni takımına alıştığında önemli işler yapacağından kuşku duymuyorum.

O da Mariano'nun performansına yaklaşırsa ''kanatlı bir aslan'' izleriz.

Bu sezon boyunca Galatasaray'ın en büyük problemleri rakibin kullanacağı duran toplar ve savunmasının göbeği olacak kuşkusuz.

Para kaldıysa, devre arası bir stoper transferine tanıklık edebiliriz.

Ben her yazıda Gomis'i övmekten sıkıldım.

Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim;

Bafetimbi Gomis, altyapılarda ders olarak okutulmalı.

Hem savunmacı, hem de hücumcu futbolcu adaylarına.