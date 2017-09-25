Feghouli!

Serdar Aziz Galatasaray'ın stoperi değil. Tolga ise her nekadar şık bir gol daha atmış olursa olsun, faydalı ve hırslı oynasın bana hayli savruk ve bilinçsiz geliyor.

Ne acı bir ironidir ki; Serdar ile Tolga Galatasaray ilk 11'indeki Türk isimlerdi.

Bursaspor kalecisi Harun Tekin çok önemli bir kaleci. Peki ya Ndiaye'deki düşük performansa ne diyeceğiz?

Hatta; çok çok önemli bir kaleci.

Kendisini yakın zamanda Milli Takım'ın kalesini korurken görürsek hangimiz şaşırırız? Dakika 64; Latovlevici ile Mariano kenara alınıp, Yasin'le Feghouli oyuna giriyordu.

Çok açık ifade edeyim; 45 yaşımdayım, hayatımda gördüğüm en entersan oyuncu değişikliklerinden biriydi.



Galatasaray iyi yolda

Hollywood filmlerinde, çizgi romanlarda, birisi tuhaf bir şey yaptığında ona sarfedilen klişe bir cümle vardır;

''hey dostum; sen ya bir dâhisin, ya da çıldırmış olmalısın''… Ben de, Tudor'un deha olmadığından emin olmama karşın bu hamlenin sonuçlarını gözlemlemeye koyuldum.

Bir süredir taraftar Feghouli'yi ilk 11'de görmek istediğini yüksek sesle dillendiriyordu. Ben de onlarla aynı görüşteydim. Hatta bunu A Spor'daki devre arası yayında Erman Hoca'ya dile getirmiştim.

Gerçekten muazzam bir gol attı.

Artık onu maç başında sahada görme zamanı geldi belli ki… Hep söylüyorum; Galatasaray iyi yolda.

Ama şunu da dürüstçe ifade edeyim ki; dün akşam Bursaspor değil de İzmir'de Göztepe ile oynasaydı skor yine lehine olur muydu, emin değilim.