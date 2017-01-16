Bile bile lades

Hep övgüyle bahsettiğimiz Advocaat lige verilen arada biraz formunu kaybetmiş, bunu hem sahaya çıkardığı 11'den, hem de rakip takımı doğru analiz edememesinden gördük.

Takım halinde topun arkasına geçen bloklar arasını iyi kapatan ve direnci yüksek bir takıma karşı bu orta saha ile maça çıkmak devre arası kadro dışı bırakılan, takasta kullanılmak istenip olmayınca tekrar takıma dönen Aatıf ile maça başlamak akıllıca değildi.

Geçen seneden beri defalarca denenen Topal, Josef, Ozan'dan kurulu orta sahanın takıma hiçbir katkısının olmadığını deneme yanılma yolu ile defalarca tecrübe edilmişken tekrar bu hastalıklı orta saha ile maça başlamak büyük bi hataydı.

Maçta da gördük ki bir tek Lens'in bireysel performansı ile hücum etmeye çalışan orta sahasından hiç katkı alamayan bir takım vardı sahada. Golü yiyebileceğinin sinyallerini de Ozan'ın kaptırdığı topla vermişti aslında, tekrarındaysa Aatıf'ın çıkarken kaptırdığı topla bu kez kalesinde golü gördü.



Çok şey değişmedi

Bu kadar yanlışın içinde de F.Bahçe ilk yarıyı yenik kapattı. İkinci yarıda da çok bir şey değişmedi, değişmezdi de! Ozan, Josef, Aatif'tan oluşan orta saha arkadaşlarına asist yapamayan oyuncu eksiltemeyen dikine oynayamayan bir üçlü olunca tempoyu yükseltemeyen çabuk oynayamayan bir takım görüntüsüne büründü. Hucümda bir tek Lens'in yapacaklarına kalan başka hiçbir hucüm aksiyonu geliştiremeyen Fenerbahçe bu anlayışla maçı kazanabilmesi mümkün değildi.

Advocaat yaptığı hataları telafi etme şansı gelmişti. Topal sakatlandığında Alper'i oyuna alsa sonra da Aatıf, Karavayev yapsaydı futbolun doğrularını yapmış olur ve bizde bugün bunları yazmak yerine belki de bambaşka şeyleri yazıyor olucaktık.

F.Bahçe'nin yükselişe geçtiği dönemde takıma büyük katkı sağlayan hucümda takımını zenginleştiren atakları çeşitlendiren Alper'i oyuna almaması da çok tartışılıcak bir karardı.

Advocaat'ın tek doğru hamlesi; maçın sonunda Roman'ı çıkarıp Ozan'ı stopere çekip Van Persie'yi oyuna almasıydı. Çok ciddi baskı kurup pozisyonlara girse de maçı kazandıracak golü bulamadı. Adana maçında puan kaybı oldukça uzak bir ihtimal gözüksede evdeki hesap çarşıya uymadı.

Bu sonuçla Başakşehir maçı ya tamam ya devam maçı olarak ligin en değerli maçı haline gelmiş oldu.