Forması bile...

Lige verilen aralardan sonra oyuncuların fiziksel ve zihinsel olarak maçlara tekrar odaklanması zordur.

Buna bir de sakat ve cezalı oyuncular eklenip rakibi de ligimizin en çok koşan, en dirençli takımı olunca G.Saray takımı ilk yarı ne hucümda ne de savunmada istediği hiçbir şeyi yapamadı.

4-4-2 oynayan rakibi karşısında orta sahada bir fazla oynamasına rağmen bu avantajını hücumlara yansıtamadı. Josue ve Sabri'nin kanatlarda üretkenlik sağlayamaması defansın arkasına koşu atmaması ve 3 bölgede oyuncu eksiltip arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak oyuncu profilleri olmayınca hem Eren hem de G.Saray takımı çok etkisiz kaldı.

Konyaspor ise özellikle Skubic ve Ömer Ali ile sağ kanadı tabir yerindeyse koridor yaptı, tıpkı Osmanlıspor maçında Vrsajevic ve Umar Aminu'nun yaptığı gibi o zamanda müdahele etmeyen seyreden Riekerink bey aynı şekilde yine seyretti. Hiçbir şey yapamıyorsan Sabri ve Josue'nin yerlerini değiştir.

İkinci yarıya ise eleştirilerimizi duymuş olacak ki Riekerink, Josue-Rodriguez değişikliği ile başladı. İlk yarı kaleye gitmekte zorlanan Galatasaray bu değişikliğin karşılığını hemen aldı.



Futbol basit bir oyun

Hep söylediğim gibi defansın arkasına topsuz koşan kanat oyuncuları günümüz futboluna daha uygun. Gelişen ve değişen futbolda problem çözen maç kazandıran daha çok kanat oyuncularının performansı ile oluyor. Örnek mi Rodrigues harika bir topsuz koşu arka direkte diğer kanat oyuncusu yaptı golü, futbol bu kadar basit aslında! Zorlaştıran oyuncular.

Takım kaptanı sorumluluğuna yakışmayacak şekilde çift sarıdan kırmızı kart gören Ali Çamdalı takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen Konyaspor kazanma adına, golü bulma adına oyunu önde kabul etti.

Bu oyun tarzı tam da G.Saray'ın istediği oyundu arkada geniş alanlar derin boşluklar vardı var olmasına da oraları seven ve kullanacak oyuncuları yoktu. Bir tek Rodrigues'in çabası da ikinci golün gelmesine yetmedi.

Teknik adamı bu kadar yüksek sesle tartışılıp sorgulanırken, istediği transferleri yapamamışken futbolcular zihinsel ve fiziksel olarak istenilen seviyede değilken sakat ve cezalı oyuncuları fazlayken, bu zor deplasmanda kazanabilmekte bir büyük takım refleksidir ve takdir edilmelidir.

Cezalılar takıma döner, oyuncular istenilen seviyeye ulaşırsa Riekerink'e rağmen bu takımın şampiyonluğun en güçlü adaylarından olduğuna inananlardanım...