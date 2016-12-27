Fenerbahçe kötü başladı iyi bitirdi

İyi takım olmak, sadece iyi oyuncularla değil, onları birbirine bağlayan görünmez bağlarla oluşur.

Bu kimyayı yakalamak için oyuncuları tekrardan heyecanlandıracak, hedef birliğine ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'nin bu amaç birlikteliğini takım içindeki sorunları çözerek doğru bir oyun stratejisi geliştirerek yakalayan ve uyumlu hareket eden oyuncular sezon başı yaşadığı birçok olumsuzluklara engellere rağmen kötü başladığı bir sezonu iyi oynayarak ve kazanarak bitirdi.

Maça gelirsek; Trabzonspor yine duygularına ve taraftarın beklentilerine göre yanlış bir oyun planı ile maça başladı. Daha gerçekçi sahanın gereklerine rakibin formunu da göz önüne alarak oyuna başlamış olsaydı bambaşka bir oyun ve farklı bir skor olabilirdi.

Maalesef önce duygularına sonra da Fenerbahçe'ye yenilmiş oldu.

Oyunun içine girersek Trabzonspor 3. bölge oyununu tercih etti. Önde baskı yaptı. En büyük zaafı olan savunmasını ağar ve yavaş olan defansını öne çıkardı. Fenerbahçe'nin tuzağına düştü bu oyun kurgusu tam da Fenerbahçe'nin istediği beklediği ve oyuncuların kendini performans olarak en iyi ifade ettiği açık sahaları yakalamak, bulmak, adına çok önemliydi.

Sabırlı akılcı sakin ve doğru oyunla, top rakipteyken bekleme yaparak kazandığı toplarla da hızlı ataklarla ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.



Maç ilk yarıda bitti!

Penaltı pozisyonunda Trabzonspor en diri takımı adına en olumlu oynayan ve rakibi en çok zorlayan Yusuf'un kırmızı kart görmesi ile de maç ilk yarıda bitti. İkinci yarıda Onazi yerine Yusuf Yazıcı tercihi belki skoru değiştirme adına değil ama alt yapısından yetişmiş yetenekli bir oyuncuya böyle büyük maçta sorumluluk vermek, baskı altında neler yapabileceğini görmek adına doğru bi hamleydi.

Yusuf doğru gelişirse, sürekli oynatılırsa Türk futbolu çok önemli bir geçiş orta saha oyuncusuna sahip olucaktır.

Trabzonspor için şunu söyleyebilirim bir amaç uğruna takım ruhu ile çalışan oyuncular yaptıkları işte anlam bulurlar bu anlam başarının en önemli kaynağıdır. Çok önemli imkanları ve oyuncuları olan Trabzonspor'un başarısızlıklarının sebebi bir amaçtan yoksun olmaları ve oyuncuların yaptıkları işte bir anlam bulamamalarıdır. İstemek, anlamaya çalışmak, denemek ve öğrenmeye kesintisiz devam etmek belki de en önemli insansı tecrübesiydi Advocaat'ın gelişme ve değişme sürecinde...