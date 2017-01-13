TFF 1. Lig analizi



-GÖZTEPE: geçen sene yaptığı hatalardan ders alarak, tecrübe kazanarak sezona başlayan Göztepe, bu lige uygun oyuncuları ve takımı şampiyonluğa götürebilecek teknik direktör ile anlaşarak başladı.

İyi başlayamasa da Adis Jahovic'in etkili golcü performansı Halil'in hücumdaki etkinliği ve takım savunmasının yanında mükemmel taraftarı ile ilk yarıyı lider bitirmesini bildi. Transfer döneminde Murat Akın'ı ve Sinan Özkan'ı da transfer ederek saha içindeki sorunlarını çözen, bir, iki noktaya daha yapacağı transferlerle, güçlü kulüp yapısı, istikrarlı takımı ve etkili taraftarı ile şampiyonluğun en iddalı adayı oldu.



-EVKUR Y.MALATYA:Sezona; doğru bir hedef ve strateji ile başlayarak, takımı ve camiayı tanıyan hocası, isabetli yabancı transferleriyle minumum beklenti, maksimum performans ile başlayan Malatyaspor bunun meyvelerini maçları kazanarak topladı.

Başkan, hoca ve takımın birlikte hareket etmesi, oyuncuların saha içindeki uyumu ile ligin ilk yarısına damga vurdular. Transfer döneminde ise pivot santrfor Ahmet Aras ve tecrübeli stoper Sezer'i kadrosuna katarak ve beklentileri yukarı çıkararak şampiyonluğa inanarak pozitif futbolları ile sezon sonuna kadar bu yarışın içinde olacaktır.



-SİVASSPOR: TFF 1. Lig'i çok tanımayan oyuncular ve yanlış hoca tercihi ile lige başlayan 'Yiğidolar'ın, adapte olması, alışma süreci uzun oldu ve bu kötü süreç Osman hocanın istifası ile son buldu.

Mesut Bakkal tercihi; camiayı bilmesi, oyuncuları tanıması ve hedefle uyumlu bir teknik adam olması ile kısa süre de takım toparlandı. Transferde özellikle gol yollarındaki etkisizliğini Gekas'ı transfer ederek çözen 'Yiğidolar' Ramazan ve Gökhan gibi ve yabancı oyuncular Kelhar, gürcü Kobakhidze'yi alarak şampiyonluğu ne kadar çok istediklerini belli etmiş oldu. Güçlü Başkanı, uyumlu, borçsuz yönetimi ve oyuncuları ile lige damga vuracaktır.



ESKİŞEHİRSPOR: Es-Es, lige Alpay hocanın ilk tecrübesi, ligi tanımaması, ekibindeki problemler ve de geçen seneden gelen saha kapatma cezası nedenleriyle beklentilerin altında kalarak başladı. "Atanınız, tutanınız iyi olacak" denir ya buna en uygun takım Es-Es! Hücumda Erkan, kalede de Boffin'in süper performansı ile Es-Es kazandı. Alpay Özalan öncelikle ekibinde değişiklik yaptı. Alpay hoca mutlaka hücumda takımını zenginleştirip Semih'i tekrar kazanıp yeni stadyumu da birleşerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.



BOLUSPOR: Lige istikrarlı ve tecrübeli yönetimi, doğru hoca tercihi ve bu lige uygun transferleri ile çok iyi başlangıç yaptı Boluspor. Ancak kupada gruplara kalınca kadro derinliği az, 3 günde 1 maç oynama alışkanlığı olmayınca ilk yarının sonunda düşüş yaşasa da yaptığı etkili yerli ve yabancı transferlerle Süper ligi ne kadar çok istediğini gösterdi.



BALIKESİRSPOR: Bu takım için ayrı parantez açmak gerek! Çünkü saha dışında yaşadıkları bütün imkansızlara rağmen, takım ruhu ile harika mücadele ederek gerçekten büyük bir alkışı hak ettiler.

Bu takıma, yönetimi ve şehir sahip çıkar, transfer tahtası açılırsa çok daha etkili işler yapacaklardır.



ALTINORDU: Tam bir futbolcu fabrikası olan, mükemmel tesisleri, harika scout ekibi ve doğru stratejisi ile örnek gösterilen bir kulüp. İlk defa transfer politikasını değiştirerek başladı. Kulüp yapısı, başkanın söylemleri, oyuncu grubu ile uyumlu olmayınca ortaya çıkan soruna futbolcular sahada performansları ile cevap verdi. Kazasız belasız ilk yarıyı bitiren Altınordu tekrar eski stratejisine dönerek genç oyuncu merkezli takım haline geldi.