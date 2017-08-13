Poz verirken gol yedi

Ülkemize ait garip atasözleri vardır futbolda... "İyi kaleci kötü gol yer" derler mesela ama bence bu doğru değil



İlk yarıya bakacak olursak öncelikle çok sıcak havanın etkisini gördük. Klasik olacak ama Fenerbahçe konsantrasyonu yüksek başlamak istiyordu. Geçen seneki şablondan çok farklı değildi Fenerbahçe...

İsmail ilk 10 dakika, Isla'yı ise 35-45 arası öne destek verirken gördük.

Bizim ülkemize ait garip atasözleri vardır futbolda... "İyi kaleci kötü gol yerler" derler. Bence bu doğru değil. Bir tane yer, iki tane yar ama devamlı yenmez. Volkan da poz verirken, fotoğraf çektirirken gol yedi gerçekten!

Konsantrasyonu en üst düzeyde olmalı. İyi kaleci kötü gol falan yemez.

Hata yapabilir, gol yiyebilir. Volkan antrenörlerin güvendiği bir kaleci. Hazırlık maçlarında da iyiydi. Aykut Kocaman'ı düşündürecek bir durum. Maça ortak etme sebebiydi Volkan'ın yediği ilk gol. Bu dirence mahal verdi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon başarısızlığından sonra açıkçası Advocaat'ın demeçlerine bakarak önümüzdeki sezonun planlamasının doğru yapılması gerektiğini düşünüyordum. İki konu dikkatimi çekti. Mümtaz Bey'i severim, Fenerbahçe'ye hizmetleri var Fenerium'da ama bu yeşil forma olmuyor.

Fenerbahçe forması gibi değil.



Fenerbahçe'den iyiler

İkinci olarak Fenerbahçeliler şundan çok sıkıldı. Josef, Mehmet Topal, iki de stoperle 4 kişi oynuyor merkezde.

Şartlar ne olursa olsun, bazen maceraya girmek lazım.

Beşiktaş oyun formatıyla Türkiye Ligi'yle en çok deplasman maç kazanan takımı... Minimum 7-8 puan fark atıyorlar. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki esas fark burada oluyor. Deplasmanda çok uzun yıllardır devam eden bir ileri, bir geri durum var. Beşiktaş'ta savunmadan topu Tolgay ya da Atiba alıyor, Fenerbahçe'de Josef alıyor. Dirar, Aykut Kocaman'ın sevdiği bir sağ kenar oyuncusu olabilir.

Fakat Beşiktaş'ta burada Quaresma oynuyor. Çalım atar, gol attırır. Talisca'nın 10-15 arası golü var, forvetleri de gol kralı oluyor. Galatasaray da yenileniyor. Eğer uyum sürecini atlatırlarsa Fenerbahçe'den daha iyi kadroları var.



Göztepe için bir puan iyi

Göztepe 14 yıldır ligde yoktu ama çok büyük bir camia.

İzmir'den bir takımın olması mühim, keşke 2-3 olsa... Coşkulu bir taraftarları var. Bizim alt ligimizle üst lig arasında ciddi fark var.

Göztepe'nin 10 oyuncusunun yeni olması kolay değil. En büyük kozu taraftar yok. Kayıp olarak 2 puan görmemeliler, 1 puan onlar için bir kazanım. En doğru skor beraberlikti.

Yüzde 50 beraberlik görünen bir maçtı, yüzde 25'er de takımların şansı vardı. İki takım da öne geçtiler, koruyamadılar. Öyle de bitti.