Normal sonuç

Bu kritik ve atmosferi yüksek maçın hakemi Halis Özkahya çok iyi bir yönetim gösterdi, benden tam puan aldı.

Pozisyonlara yakın oldu, kararlarında isabetliydi ve iki penaltıda da doğru düdükler çaldı. Bence haftanın en başarılı hakemi unvanını hak etmiş durumda.

Bakalım bizim Erman Toroğlu bu maçta hakemle ilgili ne diyecek, doğrusu merak ediyorum.

Ortaya koydukları futbol nedeniyle iki takımı ve teknik adamlarını kutlamak isterim.

Maç son derece çekişmeli geçti, takımlar birbirini yenmek adına tüm yapılması gerekenleri ortaya koydu.

Hiçbiri attığı golün üzerine yatmak gibi bir zaaf göstermeyerek futbolu olduğunca güzelleştirdi.

İstanbul'da stada gidenlerin son derece zevkli bir maç seyrettiklerini umarım.

Trabzonspor'un bizi en fazla mutlu eden tarafı orta sahayı çabuk ve isabetli paslarla geçerek forvete gerekli desteği vermiş olmasıdır.

Başakşehir de bu maçta aynı mantıkla çabuk ve rakibinin arkasına sarkmak için bir hayli efor sarf ederek oyunu elinden geldiği kadar güzelleştirdi.



Abdülkadir doğru karar

Karşılaşmanın kritik havasına rağmen asla oyunu çirkinleştirecek hareketlere tevessül etmediler.

Sosa, Yusuf ve Abdülkadir oyuna tempo ve ritim kazandırdı.

Ersun hoca, Abdülkadir'le mücadeleye başlayarak en isabetli kararı verdi.

Trabzon gençlerine de bir nebze takımın yolunu açtı.

Umarız gelecekte daha da fazla Trabzonlu altyapı oyuncusu kazanırız.

Fakat her şeye rağmen Ersun hoca Yusuf yerine yorulan Burak'ı oyundan çıkarmalıydı. Bu durumda daha isabebetli olabilirdi.

Bir de bana göre 2-1 öne geçtikten sonra Ersun hoca, oyunu savunma mantığı ağırlıklı modifiye etse belki de kaçan bir puan yerine sahadan üç puanla ayrılmış olabilirdi.

Bu da zorlu yarışta çok önemli bir kazanç demekti ama olmadı.

Fakat her durumda Trabzonspor'un ligin havasına bir ambiyans katmaya başladığını görmek bizi memnun etmiştir.

Trabzonspor'un her geçen hafta daha iyi maçlar çıkaracağını, galibiyetler alarak taraftarını mutlu edeceğini söyleyebiliriz.