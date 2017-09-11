Hesabı kestiler

Bir maçın üç puanı bu denli son dakikalara kadar tehir edilmemeliydi.

Gençlerbirliği oyunun başlarında belki de ummadığı bir gol ile öne geçince skoru muhafaza edip ilerleyen dakikalarda bazı riskleri de göze alarak hiç olmazsa bir puanla bu maçı geçiştirmeyi hesapladı.

Trabzonspor, rakibi karşısında sürekli baskılı oynamasına rağmen takım oyununun düzensiz, kuralsız olması sebebi ile adeta bir kör dövüşüne girişti.

Mağlubiyetten kurtulması zor gibi gözüküyordu.

Fakat ikinci yarıda Yusuf ve Abdülkadir'in diyaloğu rakip tarafından hiç hesaba katılamamıştı.

İşte yıllardan beri altyapı oyuncularımızın kazanılması savının bu gün tebarüz etmesi herkesi memnun etti. Bu arada forvette Burak'ın etkisiz kaldığı zannı bana göre yanlış bir yorumdur.

Oysa Burak rakip savunmanın özellikle üzerine oynaması ile düzensiz oyun ve rakip savunmayı oyalayıp baskı altına aldığını, bu durumun Trabzonspor için direkt etkili unsur olduğunu gözden kaçırmayalım.



Sosa takıma kalite getirdi

Gelelim Sosa'ya... Takımın yönetimini kısa zamanda ele aldı.

Uzun zamandır bir beyin oyuncu hasreti çeken bordo-mavili takım sanırım aradığını bulmuş gözüküyor.

Topu ayağına adeta yoldaş ederek sıkışık zamanda arkadaşlarını rahatlattı.

Artık Sosa'nın takıma bir kalite getirdiğini de belirtebiliriz.

Şöyle veya böyle üç golle alınan üç puanın sevincine rağmen geçen haftaki Göztepe ve dünkü Gençlerbirliği maçlarının start bölümündeki ağır ve düzensiz oyunu gelecek önemli maçlarda Trabzonspor için hiç de iyi sinyaller vermemektedir.

Bu zaafın telafisinin teknik ekip tarafından acilen sağlanması gerekir. Bunu yapmalılar.

Her durumda alınan bu galibiyet en azından gelecek için moral ve motivasyon sebebi olmuştur.