Takımın sorunları

Fenerbahçe beraberliğinden hemen sonra oynanan Göztepe maçı Trabzonspor acısından çok önemliydi. Kaybedilmemesi gerekiyordu.

Ama evde yapılan hesap, çarşıya uydurulamayınca sıkıntılar başladı...

Bireysel hatalar ve kaleci ikramları bordo-mavili takımın İzmir'deki mağlubiyetini hazırlayan en büyük faktördü.

Ağırlığı, cüssesi ne olursa olsun Trabzonspor nedense çok koşan, oyun bozan, yenilgiye tahammülü olmayan, inatçı ve ısrarcı takımlar karşısında sürekli bocalamakta...

Nitekim İzmir'in Göztepe'si karşısında da aynı davranışlar içerisinde kalınca Süper Lig'de bu sezon ilk yenilgisini almış oldu.

Trabzonspor kendini yeniden yapılandırıyor...

Bu aşamada bazı mevkilerde bir takım noksanlıklarının ve sıkıntılarının olması normal.

Fakat alarm veren bir yer var ki o da defans.

Bu defans tek kelimeyle felaket.

Hepsinden öte arkasında kalan kalecisi de bir diğer onarılması zaman alacak konu...

Bordo-mavililer bu defansa çare bulamazsa ileride çok daha büyük yıkımlar gelebilir.

Acil önlemler alınmalı Diğer problemli alan orta saha...

Alanın parselasyonunda ve imarında çok büyük yanlışlıklar yapılmakta.

Mevkinin iş bilir, mesaiyi kaldırır forklift özellikli elemanlara ihtiyacı var.

Defansın ve orta sahanın içler acısı bu halinin sorumlusu teknik ve idari yönetim değil, fakat bu sıkıntılara çareyi bulacak olan şüphesiz bu makamların sorumlularıdır.

Yönetim ivedilikle defansa güçlü kuvvetli, kısa mesafelerde çabuk oyuncular bulup, bu alanı sağlamlaştırmalıdır.

Diğer yandan Trabzonspor'da bir kondisyon yetersizliği sorunu da var.

Her ne kadar bu saatten sonra bu konuda bir şeyler yapmakta geç kalındıysa da acil önlemlerle bu tür sıkıntıların önüne geçilmesi mümkün.

Temennimiz, hocanın bu aksaklıkların farkında olmasıdır.

Daha önceleri yazdık, hatırlattık, belirttik...

Bu yeniden yapılanma istikametindeki Trabzonspor'dan kimse büyük seremonilerle şampiyonluk beklemesin.