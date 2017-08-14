Burak’ın gösteri maçı

Gelen iki golün de maçın başlarında olması, her iki takımın ilerleyen dakikalarda yakaladıkları pozisyonları cömertçe harcaması maçın bol gollü ve de zevkli olmasının en bariz engeliydi.

Trabzonspor'un rakibi bu yılın zorlu rakiplerinden biri olan Konyaspor'du.

Konyaspor bu sezonun başında lig şampiyonu Beşiktaş'ı TFF Süper Kupa'dan saf dışı bırakarak lige büyük sükse ve moral ile girdi. İşte bu moral ve motivasyon yeşil-beyazlı takımın sahada daha da oturaklı ve kendine güvenen bir oyun sergilemesine sebep oldu.

Trabzonspor'a gelince...

Kurduğu yeni kadro ile özellikle Burak Yılmaz konusunda bir sürü merak uyandırmıştı. Bu maçta özellikle Burak konusunda söylenmesi gereken bir söz var ise o da Burak'ın bordo-mavili takımda halen iş görebileceği intibaını bıraktı.

Burak geriden destek alabilseydi daha da iyi işler çıkarabilirdi.

Özellikle orta sahanın ortasından destek görmesi daha da verimli olmasını sağlardı.



Fener tolerans tanımaz

Bu maçta her iki takım da karşılıklı pozisyonlar yakaladı. Bu da iki takımın denk bir güce sahip olduğu gösterir.

Trabzonspor savunması geçen yıla göre daha derli toplu akıllı ve oyun kurucu vasıfta gözüktü. Bence Ersun hoca, Burak'ın yanına oyunun bir anında Rodellaga'yı biraz daha erken almış olsaydı oyunda bir miktar daha baskın ve ofansif anlamda etkin olurlardı.

Bunaltıcı havanın maçın ambiyansını etkilediğini de unutmamak gerekir. Fakat o da ne oyun berabere bitiyor derken 90+2'de kaçırdığı pozisyonları affettirircesine Burak sahneye çıkıyor ve takımına üç puanla sezonunu açtırıyordu.

Bazı tereddütlere cevap da vermiş oldu. Evet, Trabzonspor zor da olsa Konya karsısında üç puanı iki golle aldı. Ama ikinci yarıdaki düşük profilli oyunu üzerinde teknik adamların biraz kafa yormaları gerekiyor.

Niye mi?

Haftaya Fenerbahçe, Konyaspor gibi toleranslı olmayabilir...