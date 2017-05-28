 Hiç yoktan iyi – Necmi Perekli – Fotomaç
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HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hiç yoktan iyi

    Bu maç her iki takım için de birer devrelikti. İlk yarıda Trabzonspor'u sahadan silen bir Fenerbahçe izledik. İkinci yarıda ise kağıtlar tersine açıldı. Sahanın hakimi Trabzonspor olurken ne yaptığını bilmez, sahada şuursuzca oynayan bir Fenerbahçe vardı.
    İkinci yarıda Trabzonspor'un yaptığı iki değişikliğin de başarılı oyuna katkısı büyüktü. Kaleci Esteban yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşirken Durica da savunmayı derleyip topladı.
    Medjani'nin orta saha performansının oyuna katkısı ile geçen haftadan takımda faydalı olacağı sinyali veren Bero attığı nefis gol ile bu takımda formanın ilk adaylarından olduğunun sinyalini verdi.

    Sow'un golü ofsayt
    Trabzonspor ikinci yarıda ortaya koyduğu oyunla yakalayıp da değerlendiremediği pozisyonlardan birisini gole çevirebilmiş olsaydı sahadan galibiyetle ayrılması içten bile değildi.
    Sow'un attığı golün ofsayt olduğunu herkes gördü bir tek yan hakem görmedi!
    Rodallega ve N'Doye, Trabzonspor'a ne şimdi ne de gelecekte bir katkı yapamayacağı artık anlaşılmıştır.
    Zira her ikisi de ağır aksak oyunları ile dar alanda topa hakim olamayışları ve gol vuruşlarında takımını yüklenecek nitelikte olmadıklarını gördük.
    Demek ki Trabzonspor gelecek yıl mutlaka bir forvet arayışı içerisinde olmalıdır. Her şeye rağmen bu sezonun bitiminde Fenerbahçe gibi bir rakipten kendi sahasında alınan bir puan hiç de fa sayılmaz.
    Sonuçta Antalya ile aradaki puan farkı artınca Trabzonspor için Avrupa Kupası'na katılma umudu gelecek yıllara ertelenmiş oldu.

    • Necmi Perekli Necmi Perekli
      1. 28 Mayıs 2017, Pazar
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